Este fin de semana transcurrirá muy caluroso en República Dominicana debido a la influencia indirecta de la Tormenta Tropical Jerry, la cual empujará aire muy caliente hasta nuestro país: además, nos encontramos en el último mes del período más caluroso en el Caribe.

Así lo advirtió el analista meteorológico Jean Suriel a través de sus redes sociales.

“El fenómeno atmosférico transitará al noreste de la región caribeña en los próximos días: se alimenta de aire muy caliente en la región marina y ha generado un cambio del viento que procede desde el sur, arrastrando abundante humedad hasta RD”, escribió.

Imágenes Jean Suriel Imágenes Jean Suriel

Suriel indicó además que desde hoy hasta el lunes, tendremos en gran parte del país una sensación térmica entre 39°C y 45°C: la mayor concentración de calor será hacia la zona fronteriza, noroeste, norte y sur.

Mientras que mañana sábado y el domingo se mantendrán las precipitaciones moderadas, fuertes en ocasiones, en gran parte del territorio dominicano. Y el lunes, los vientos húmedos, además de la cercanía de una vaguada, los aguaceros persistirán en la tarde y durante la noche.

“Fuera de temporada, se acercará a la región caribeña una nube sahariana de la mano con la Tormenta Jerry: es probable que no tenga impulso para llegar hasta RD”, concluyó.