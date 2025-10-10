Este fin de semana transcurrirá muy caluroso en República Dominicana debido a la influencia indirecta de la Tormenta Tropical Jerry, la cual empujará aire muy caliente hasta nuestro país: además, nos encontramos en el último mes del período más caluroso en el Caribe.
Así lo advirtió el analista meteorológico Jean Suriel a través de sus redes sociales.
“El fenómeno atmosférico transitará al noreste de la región caribeña en los próximos días: se alimenta de aire muy caliente en la región marina y ha generado un cambio del viento que procede desde el sur, arrastrando abundante humedad hasta RD”, escribió.
Lee más: Tormenta en el Atlántico: El fenómeno que podría convertirse en huracán
Suriel indicó además que desde hoy hasta el lunes, tendremos en gran parte del país una sensación térmica entre 39°C y 45°C: la mayor concentración de calor será hacia la zona fronteriza, noroeste, norte y sur.
Mientras que mañana sábado y el domingo se mantendrán las precipitaciones moderadas, fuertes en ocasiones, en gran parte del territorio dominicano. Y el lunes, los vientos húmedos, además de la cercanía de una vaguada, los aguaceros persistirán en la tarde y durante la noche.
“Fuera de temporada, se acercará a la región caribeña una nube sahariana de la mano con la Tormenta Jerry: es probable que no tenga impulso para llegar hasta RD”, concluyó.