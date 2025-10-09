Tormenta Jerry en camino a convertirse en huracán: ¿República Dominicana está en peligro?

Tormenta Jerry en camino a convertirse en huracán: ¿República Dominicana está en peligro?

La tormenta tropical Jerry podría alcanzar la categoría de huracán durante este fin de semana, de acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC), que prevé un fortalecimiento moderado en las próximas 12 a 24 horas, pese a la estructura cizallada actual del sistema.

Sin embargo, el fenómeno no representa peligro directo para República Dominicana, según explicó al periódico Hoy el meteorólogo del Instituto Nacional de Meteorología (Indomet), Cristopher Florian.

“Para República Dominicana, esta tormenta tropical Jerry no presenta peligro directo. Sin embargo, durante el sábado y el domingo podrían registrarse condiciones marítimas anormales por oleaje peligroso debido a este sistema”, indicó Florian.

El oleaje peligroso sería para la costa atlántica, desde Montecristi hasta La Altagracia, explicó el meteorólogo.

image 137
Foto cedida al Hoy por Cristopher Florian.

Lea más: Priscilla pierde su estatus de huracán mientras Jerry se fortalece: detalles de los fenómenos

Trayectoria del fenómeno

La tormenta tropical Jerry mantiene vientos máximos sostenidos de 100 km/h y se desplaza a una velocidad de 31 km/h.

De acuerdo con el experto, podría convertirse en huracán categoría 1 en la madrugada del viernes, al superar los 119 km/h en la intensidad de sus vientos.

Entre las islas que podrían verse afectadas por su paso se encuentran Antigua, Barbuda, Anguila, Montserrat, San Martín y Guadalupe, entre otras del Caribe oriental.

Síguenos como periodicohoyrd

Merilenny Mueses

Merilenny Mueses

Licenciada en Comunicación Social, graduada Magna Cum Laude. Apasionada por contar historias que inspiran y conectan. Creo en el poder de las palabras para transformar realidades y en los atardeceres como recordatorio de que la belleza de lo simple es majestuosa.

Publicaciones Relacionadas

Tormenta Jerry en camino a convertirse en huracán: ¿República Dominicana está en peligro?
Tormenta Jerry en camino a convertirse en huracán: ¿República Dominicana está en peligro?
9 octubre, 2025
Priscilla pierde su estatus de huracán mientras Jerry se fortalece: detalles de los fenómenos
Priscilla pierde su estatus de huracán mientras Jerry se fortalece: detalles de los fenómenos
9 octubre, 2025
La tormenta Jerry podría convertirse en huracán el jueves: trayectoria actualizada
La tormenta Jerry podría convertirse en huracán el jueves: trayectoria actualizada
8 octubre, 2025
Colocan tres provincias en alerta verde por onda tropical cercana a Puerto Rico
Colocan tres provincias en alerta verde por onda tropical cercana a Puerto Rico
7 octubre, 2025
Vigilan con cautela un posible ciclón en la zona de Cabo Verde: lo que debes saber
Vigilan con cautela un posible ciclón en la zona de Cabo Verde: lo que debes saber
6 octubre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

El autismo: ¿pa’ cuando?

El autismo: ¿pa’ cuando?

Pujols: “Tomaría ese puesto”

Pujols: “Tomaría ese puesto”

Senasa: ¿para qué existe?

Senasa: ¿para qué existe?

Una propuesta

Una propuesta

Gaza, dos años de genocidio

Gaza, dos años de genocidio

Edición Impresa, miércoles 08 de octubre de 2025

Edición Impresa, miércoles 08 de octubre de 2025

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo