Tormenta Jerry en camino a convertirse en huracán: ¿República Dominicana está en peligro?

La tormenta tropical Jerry podría alcanzar la categoría de huracán durante este fin de semana, de acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC), que prevé un fortalecimiento moderado en las próximas 12 a 24 horas, pese a la estructura cizallada actual del sistema.

Sin embargo, el fenómeno no representa peligro directo para República Dominicana, según explicó al periódico Hoy el meteorólogo del Instituto Nacional de Meteorología (Indomet), Cristopher Florian.

“Para República Dominicana, esta tormenta tropical Jerry no presenta peligro directo. Sin embargo, durante el sábado y el domingo podrían registrarse condiciones marítimas anormales por oleaje peligroso debido a este sistema”, indicó Florian.

El oleaje peligroso sería para la costa atlántica, desde Montecristi hasta La Altagracia, explicó el meteorólogo.

Trayectoria del fenómeno

La tormenta tropical Jerry mantiene vientos máximos sostenidos de 100 km/h y se desplaza a una velocidad de 31 km/h.

De acuerdo con el experto, podría convertirse en huracán categoría 1 en la madrugada del viernes, al superar los 119 km/h en la intensidad de sus vientos.

Entre las islas que podrían verse afectadas por su paso se encuentran Antigua, Barbuda, Anguila, Montserrat, San Martín y Guadalupe, entre otras del Caribe oriental.

