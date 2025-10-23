Tormenta Melissa: 10 libros ideales para disfrutar durante un día lluvioso

La lluvia es el clima favorito de muchas personas, especialmente de las que prefieren quedarse en casa tranquilo antes de ir a socializar. Aunque suene a cliché, para los amantes de la lectura, estas son las actividades que más se disfrutan cuando hay un ambiente fresco, con aire y con intensas tormentas.
A continuación, te presentamos diez recomendaciones literarias para esta temporada lluviosos.