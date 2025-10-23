Tormenta Melissa: 10 libros ideales para disfrutar durante un día lluvioso

Tormenta Melissa: 10 libros ideales para disfrutar durante un día lluvioso

La lluvia es el clima favorito de muchas personas, especialmente de las que prefieren quedarse en casa tranquilo antes de ir a socializar. Aunque suene a cliché, para los amantes de la lectura, estas son las actividades que más se disfrutan cuando hay un ambiente fresco, con aire y con intensas tormentas. 

Puede leer: Tormenta Melissa: las recomendaciones del Colegio Médico para evitar enfermedades tras las lluvias

A continuación, te presentamos diez recomendaciones literarias para esta temporada lluviosos.

«La cuenta atrás para el verano»

f.elconfidencial.com original 575 348 6e4 5753486e4d0694a6c314213a1e8f2509

El amante de Lady Chatterly

OIP 2

‘Últimos días en Berlín’

OIP 1 1

«El guardián entre el centeno»

475848 800 auto

«La sombra del viento» 

9788408043645

«El océano al final del camino»

18866604. UY630 SR1200630

«Los años verdes»

OIP 2 1

«Orgullo y prejuicio»

OIP 3

«El libro vacío»

25264025. UY630 SR1200630

«Los hombres que no amaban a las mujeres»

00978607070456L
