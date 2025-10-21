La tormenta tropical Melissa, ubicada a unos 415 kilómetros al sur/suroeste de la provincia Barahona, con un desplazamiento al oeste de 24 kilómetros por hora (km/h), podría convertirse en huracán en los próximos días, según el más reciente boletín del Centro de Operaciones de Emergencias (COE).

Debido a las intensas precipitaciones que desde ya está provocando el fenómeno, el COE colocó 17 provincias y el Distrito Nacional en alerta amarilla y seis en alerta verde ante posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones repentinas o urbanas, por los efectos indirectos de la tormenta tropical Melissa.

En alerta amarilla están: La Vega, San Cristóbal, Santo Domingo, La Romana, Hato Mayor, San Pedro de Macorís, San José de Ocoa, Peravia, La Altagracia, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, San Juan, Pedernales, Azua, Barahona y Monte Plata.

Mientras que en alerta verde fueron colocadas las provincias María Trinidad Sánchez, Samaná, Bahoruco, Elías Piña, Santiago e Independencia.

El organismo recomendó a la población abstenerse de cruzar ríos y cañadas con alto volumen de agua y evitar el uso de balnearios en las demarcaciones bajo alerta.

Asimismo, pidió a los conductores extremar precaución ante la reducción de la visibilidad por las lluvias y mantenerse atentos a los boletines oficiales del COE y del Instituto Nacional de Meteorología (Indomet).