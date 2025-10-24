Tormenta Melissa: aperitivos para pasar la lluvia

Los días de lluvia invitan a disfrutar de platos caseros que aportan calidez y sabor. La cocina se convierte en el espacio ideal para preparar opciones dulces y saladas que acompañan la jornada con aromas reconfortantes.
Macarrones con queso
Aunque no se basan en sopa como muchas de las recetas de la lista, los macarrones con queso son un plato favorito para los días de lluvia, ideal para todas las edades. Quesosos, cremosos, tan irresistiblemente deliciosos que casi se sienten como un cálido abrazo.
Macarrones al dente, bañados en una salsa de queso aterciopelado, cubiertos con más queso y horneados hasta formar una hermosa corteza dorada. Esto alegra cualquier día sombrío.
Sopa de pollo
No hay nada más atemporal que un humeante plato de sopa de pollo cuando te sientes decaído o necesitas algo reconfortante durante el frío. Un caldo sabroso con tierno pollo desmenuzado, verduras coloridas y una buena cantidad de hierbas.
Este plato hará que quedarse en casa se sienta como la mejor parte de una tarde lluviosa.
Chocolate caliente
Convierte un día gris y monótono en uno delicioso con esta taza de chocolate caliente. Rico y cremoso. Esta bebida clásica te reconfortará por dentro y por fuera. Cúbrela con crema batida, una pizca de canela, chocolate rallado o malvaviscos. El acompañamiento perfecto para el frío, ideal para un libro o con tu programa favorito de fondo.
Avena
Una opción de desayuno reconfortante y nutritiva que se elabora con avena arrollada, leche y diversos aderezos.