Calles casi vacías, avenidas silenciosas y muy poca presencia de personas en las vías, así se vio la capital en las primeras horas de este jueves tras el paso de la tormenta tropical Melissa.

Ante el anuncio del Gobierno de que se mantendrá la suspensión de la docencia y labores en empresas hasta este viernes como medidas de precaución, la población dominicana amaneció resguardada y en expectativa de cómo evolucionará el clima durante el día.

En las avenidas como la Ortega y Gasset, el tránsito lucía casi inexistente, mientras que en la Máximo Gómez que tradicionalmente está congestionada, apenas se observaban algunos vehículos privados.

Mientras que comercios, escuelas y oficinas permanecieron cerrados o con horario limitado, atendiendo al llamado de las autoridades de mantener la prudencia hasta que mejoren las condiciones atmosféricas.

A continuación algunas imágenes:

Así están las provincias

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene 08 provincias y al Distrito Nacional en alerta roja, aumenta 13 en amarilla y mantiene 03 en verde,

Las provincias en alerta roja son: Barahona, San Cristóbal, Santo Domingo, Distrito Nacional, San José de Ocoa, San Juan, Azúa, Peravia y Pedernales.

En alerta amarilla están: La Vega, La Romana, Hato Mayor, El Seibo, Samaná, San Pedro de Macorís, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, La Altagracia, Elías Piña, Monte Plata, Independencia y Bahoruco.

En alerta verde están: María Trinidad Sánchez, Santiago y Duarte.