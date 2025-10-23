En fotos: Así está Santo Domingo este jueves ante el paso de la tormenta tropical Melissa

  • Hoy
En fotos: Así está Santo Domingo este jueves ante el paso de la tormenta tropical Melissa

Calles casi vacías, avenidas silenciosas y muy poca presencia de personas en las vías, así se vio la capital en las primeras horas de este jueves tras el paso de la tormenta tropical Melissa.

Ante el anuncio del Gobierno de que se mantendrá la suspensión de la docencia y labores en empresas hasta este viernes como medidas de precaución, la población dominicana amaneció resguardada y en expectativa de cómo evolucionará el clima durante el día.

En las avenidas como la Ortega y Gasset, el tránsito lucía casi inexistente, mientras que en la Máximo Gómez que tradicionalmente está congestionada, apenas se observaban algunos vehículos privados.

Mientras que comercios, escuelas y oficinas permanecieron cerrados o con horario limitado, atendiendo al llamado de las autoridades de mantener la prudencia hasta que mejoren las condiciones atmosféricas.

A continuación algunas imágenes:

WhatsApp Image 2025 10 23 at 9.36.16 AM
WhatsApp Image 2025 10 23 at 9.36.18 AM
WhatsApp Image 2025 10 23 at 9.13.51 AM
WhatsApp Image 2025 10 23 at 9.36.17 AM 1
WhatsApp Image 2025 10 23 at 9.36.18 AM 2
WhatsApp Image 2025 10 23 at 9.13.51 AM 1

Lee más: Tormenta tropical Melissa: El Plan de Contingencia que activó el 911

Así están las provincias

G38SdLnXkAA8dc0

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene 08 provincias y al Distrito Nacional en alerta roja, aumenta 13 en amarilla y mantiene 03 en verde,

Las provincias en alerta roja son: Barahona, San Cristóbal, Santo Domingo, Distrito Nacional, San José de Ocoa, San Juan, Azúa, Peravia y Pedernales.

En alerta amarilla están: La Vega, La Romana, Hato Mayor, El Seibo, Samaná, San Pedro de Macorís, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, La Altagracia, Elías Piña, Monte Plata, Independencia y Bahoruco.

En alerta verde están: María Trinidad Sánchez, Santiago y Duarte.

También leer: Tormenta tropical Melissa: El Plan de Contingencia que activó el 911

Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

Tormenta Melissa: artículos esenciales que no pueden faltar en casa para estar preparados
Tormenta Melissa: artículos esenciales que no pueden faltar en casa para estar preparados
23 octubre, 2025
Tormenta Melissa ¿En qué porcentaje están las presas de República Dominicana?
Tormenta Melissa ¿En qué porcentaje están las presas de República Dominicana?
23 octubre, 2025
Melissa «ya no se aleja» de República Dominicana: pronóstico actualizado de John Morales sobre la tormenta
Melissa «ya no se aleja» de República Dominicana: pronóstico actualizado de John Morales sobre la tormenta
23 octubre, 2025
En fotos: Así está Santo Domingo este jueves ante el paso de la tormenta tropical Melissa
En fotos: Así está Santo Domingo este jueves ante el paso de la tormenta tropical Melissa
23 octubre, 2025
Tormenta Melissa: ¿Cómo amaneció la presa de Sabaneta?
Tormenta Melissa: ¿Cómo amaneció la presa de Sabaneta?
23 octubre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Cien años de Celia Cruz: La desoladora historia detrás del éxito ‘La vida es un carnaval’

Cien años de Celia Cruz: La desoladora historia detrás del éxito ‘La vida es un carnaval’

La destrucción creativa

La destrucción creativa

El tren que hemos tomado

El tren que hemos tomado

Desconexión representativa

Desconexión representativa

Edición Impresa, miércoles 22 de octubre de 2025

Edición Impresa, miércoles 22 de octubre de 2025

Preso disparó e hirió a otro en Nueva York dentro de un vehículo de prisión

Preso disparó e hirió a otro en Nueva York dentro de un vehículo de prisión

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo