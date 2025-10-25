Tormenta Melissa: comercios abren a partir de este sábado; aquí te decimos en cuáles provincias

  • Hoy
Tormenta Melissa: comercios abren a partir de este sábado; aquí te decimos en cuáles provincias

Centro de Operaciones de Emergencias (COE) / Foto: Guillermo Burgos

El director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), Juan Manuel Méndez, informó que, a partir de este sábado, se aperturan los comercios en las provincias Santo Domingo, el Distrito Nacional, San Pedro de Macorís y La Romana, con el fin de que la población pueda abastecerse.

«Como nota importante, el Centro de Operaciones de Emergencias informa que, no obstante el nivel de alerta roja en el que se encuentran la provincia de Santo Domingo, el Distrito Nacional, San Pedro de Macorís y La Romana, coordina con el Ministerio de Trabajo y otras entidades más la apertura de los comercios para que la población se pueda abastecer», manifestó Méndez.

Continuó: «Sin embargo, las personas deben saber que la milimetría de lluvias que se esperan en el día de hoy es bastante considerable, por lo que, si no es necesario desplazarse por las principales vías de estas provincias, deben permanecer en lugares seguros, en sus casas o en los albergues oficiales».

En vivo: COE ofrece nueva actualización por el paso de la tormenta Melissa

Donde está Melissa

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que a las 11:00 a. m. de este sábado, la tormenta tropical Melissa fue localizada aproximadamente a unos 375 kilómetros al suroeste de Puerto Príncipe (Haití) y 270 km al sureste de Kingston (Jamaica), moviéndose hacia el oeste/noroeste a 2 km/h.

Indicó posee vientos máximos sostenidos de unos 110 km/h con ráfagas superiores y se pronostica que se convierta en huracán en las próximas horas.

«El Indomet mantiene una advertencia sobre la tormenta tropical Melissa. La tormenta tropical Melissa continuará provocando lluvias frecuentes, siendo intensas en ocasiones principalmente sobre las regiones sureste, suroeste y noreste con aisladas ráfagas de viento», agregó.

De igual modo, añadió que se espera que la intensificación rápida comience pronto, esperándose que se convierta en huracán hoy y un huracán mayor para el domingo.

«Los vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden a unos 185 kilómetros fuera de su centro. La presión mínima central es de 982 milibares», el Indomet.

Destacó que, a medida que Melissa se mueva hacia el norte, continuarán llegándonos campos nubosos que provocarán lluvias intensas, principalmente hacia las provincias de la costa caribeña, donde continúan los avisos de inundaciones.

«Los mayores valores acumulados de lluvias (en mm) ocurridos el día ante de ayer son: Santo Domingo Este 177.9, Centro de los Héroes 175.6, Los Prados 160.5, Bella Vista 145.5, Cerros de Arroyo Hondo 144.8, Ensanche Paraíso 136.4, Peravia 103.1, La Victoria 106.3, Polo 107.5, San Cristóbal 125.0, Duarte 94.7, entre otras», comunicó.

Además, El Indomet dijo que el oleaje continúa anormal en la costa caribeña con olas superiores a los 8 pies y rompientes. Las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones deben permanecer en puerto, mientras que los complejos turísticos deben tomar las medidas de precaución con la finalidad de proteger instalaciones próximas a las áreas costeras. Por otro lado, en la costa atlántica, se les recomienda a las embarcaciones navegar con precaución cerca de la costa sin aventurarse mar adentro.

Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

Tormenta Melissa deja cientos de afectados y provincias en alerta máxima
Tormenta Melissa deja cientos de afectados y provincias en alerta máxima
25 octubre, 2025
Tormenta Melissa: comercios abren a partir de este sábado; aquí te decimos en cuáles provincias
Tormenta Melissa: comercios abren a partir de este sábado; aquí te decimos en cuáles provincias
25 octubre, 2025
En vivo: COE ofrece nueva actualización por el paso de la tormenta Melissa
En vivo: COE ofrece nueva actualización por el paso de la tormenta Melissa
25 octubre, 2025
Techo RD activa mapeo comunitario ante los efectos de la tormenta Melissa
Techo RD activa mapeo comunitario ante los efectos de la tormenta Melissa
24 octubre, 2025
Tormenta Melissa: Gobierno usará drones en zonas incomunicadas para entregar alimentos crudos
Tormenta Melissa: Gobierno usará drones en zonas incomunicadas para entregar alimentos crudos
24 octubre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Edición impresa, viernes 24 de octubre de 2025

Edición impresa, viernes 24 de octubre de 2025

La Página. Viernes 24 de octubre de 2025

La Página. Viernes 24 de octubre de 2025

Busca RD logre avance en grado de inversión

Busca RD logre avance en grado de inversión

RD crea la segunda certificación sobre lavado de activos

RD crea la segunda certificación sobre lavado de activos

La salud: el más amenazado de los derechos sociales

La salud: el más amenazado de los derechos sociales

La poesía secreta

La poesía secreta

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo