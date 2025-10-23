Tormenta Melissa: ¿Cómo amaneció la presa de Sabaneta?

La presa de Sabaneta, ubicada en San Juan, alcanzó el 100 % de su capacidad de almacenamiento en medio de las lluvias provocadas por la tormenta tropical Melissa, informó este jueves el director del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), Olmedo Caba Romano.

“Sabaneta, como las lluvias han sido diría yo moderadas, llega a un nivel que ya tiene un vertido libre, pero está muy bien porque ayer la estuvimos midiendo y lo que está es despachando aproximadamente alrededor de 13 metros cúbicos que perfectamente es manejable por el cauce”, explicó durante una entrevista en el programa Uno más Uno.

De acuerdo con el informe ofrecido, la presa registra 644.22 metros sobre el nivel del mar (msnm), superando su máximo de diseño, estimado en 644.00 msnm, lo que la coloca ligeramente por encima de su capacidad.

Caba Romano indicó que, hasta hace dos días, se habían acumulado aproximadamente 120 millones de metros cúbicos de agua a nivel nacional. Si bien dijo que “no es una cifra exagerada”, detalló que las lluvias moderadas y constantes en la zona del Cibao han impactado las cuencas baja, media y alta de los ríos.

Asimismo, recordó que el presidente Luis Abinader y los organismos de emergencia discutieron este miércoles las medidas preventivas en torno a la presa de Sabaneta.

Como parte del protocolo de seguridad, señaló que el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) reubica a las personas que residen en zonas cercanas al río para evitar riesgos