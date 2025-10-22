Tormenta Melissa: ¿Con cuántos albergues cuenta República Dominicana y cuántas personas han sido asistidas?

Tormenta Melissa: ¿Con cuántos albergues cuenta República Dominicana y cuántas personas han sido asistidas?

Fachada principal del Albergue Olímpico, principal hogar de los atletas dominicanos de alta competición que son ´concentrados allí para eventos de gran magnitud. (HOY/Carlos Alonzo) Foto de archivo.

Ante el posible fortalecimiento de la tormenta tropical Melissa a huracán categoría 1, la Defensa Civil informó que a nivel nacional hay disponibles 2,744 albergues, con capacidad para más de 600 mil personas.

Durante una reunión del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), el organismo reportó que hasta el momento se han activado dos refugios, ubicados en Mesopotamia, en San Juan de la Maguana, y en Sabaneta, donde se encuentran acogidas 42 personas.

Asimismo, por las fuertes lluvias, fueron trasladadas de manera preventiva 42 personas desde el sector Agua Debajo de la Presa, de las cuales:

  • 32 permanecen en el Estadio Hermanos Suárez,
  • 10 están en el Centro Tecnológico Sabaneta.

Como medida adicional, en ese mismo sector, 11 familias (para un total de 55 personas) fueron desplazadas a casas de familiares y amigos.

Planes de contingencia activados

Más temprano, Juan Manuel Méndez, director del COE indicó que están activados los planes de respuesta de las Fuerzas Armadas, Defensa Civil, Cruz Roja, Cuerpos de Bomberos, Ministerio de Salud, Obras Públicas, Policía Nacional y Comedores Económicos, para dar asistencia en las provincias en alerta roja y amarilla.

Asimismo, exhortó a las personas que residen en zonas vulnerables a desplazarse con anticipación hacia lugares seguros.

El COE recordó que su línea de emergencias está disponible a través del número 809-472-0909.

Provincias en alerta

Alerta roja:

Barahona, San Cristóbal, Santo Domingo, Distrito Nacional, San José de Ocoa, San Juan, Azua, Peravia y Pedernales.

Alerta amarilla:

La Vega, La Romana, Hato Mayor, El Seibo, San Pedro de Macorís, Sánchez Ramírez, La Altagracia, Elías Piña, Monte Plata e Independencia.

Alerta verde:

María Trinidad Sánchez, Bahoruco, Samaná y Santiago.

