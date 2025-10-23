 ¡Melissa no para! continuará provocando lluvias intensas en varias regiones del país

 ¡Melissa no para! continuará provocando lluvias intensas en varias regiones del país

El INDOMET mantiene la advertencia sobre la tormenta tropical Melissa, que continúa generando lluvias frecuentes e intensas, especialmente sobre las regiones sureste, suroeste y noreste del país, acompañadas de ráfagas de viento aisladas.

A las 2:00 p.m. de este jueves, Melissa fue localizada cerca de la latitud 15.5 norte y longitud 75.0 oeste, a unos 445 km al suroeste de Puerto Príncipe (Haití) y 350 km de Kingston (Jamaica). El fenómeno se desplaza hacia el nor/noroeste a unos 4 km/h, y se espera que mantenga esta velocidad durante las próximas 24 horas, con un giro gradual hacia el norte, seguido de un movimiento hacia el oeste durante el fin de semana.

  • Vientos máximos sostenidos: 75 km/h, con ráfagas superiores.
  • Extensión de vientos de tormenta tropical: hasta 185 km desde su centro.
  • Fortalecimiento gradual: previsto en los próximos días.

A medida que Melissa se mueva hacia el norte, se seguirán desarrollando campos nubosos que provocarán lluvias intensas, principalmente en las provincias de la costa caribeña, donde se mantienen los avisos de inundaciones.

Los valores acumulados de precipitación registrados ayer incluyen:

  • Los Cacicazgos (Distrito Nacional): 79.7 mm
  • Centro de los Héroes (Distrito Nacional): 77.0 mm
  • Polo (Barahona): 69.2 mm
  • San Cristóbal: 58.5 mm
  • Aeropuerto La Isabela: 54.4 mm
  • Santo Domingo Este: 52.3 mm

El oleaje continúa deteriorándose en la costa caribeña, con olas superiores a los 9 pies y rompientes peligrosas. Las autoridades recomiendan que:

  • Embarcaciones pequeñas permanezcan en puerto.
  • Complejos turísticos tomen medidas de precaución para proteger instalaciones cercanas a la costa.

En la costa atlántica, se recomienda navegar con precaución cerca de la orilla y evitar mar adentro.

