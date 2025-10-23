Tormenta Melissa: ¿Cuántas lluvias se han acumulado y qué se espera?

La tormenta tropical Melissa, que podría convertirse en huracán este sábado, continúa generando lluvias significativas en gran parte del territorio nacional, especialmente en las provincias ubicadas en el litoral caribeño.

El ingeniero Wagner Rivera informó que durante este jueves se esperan precipitaciones importantes en el Gran Santo Domingo, Peravia, San Cristóbal, Azua, Pedernales y demás provincias colocadas en alerta roja y amarilla.

De acuerdo con los reportes acumulados hasta el miércoles:

Centro de los Héroes (Distrito Nacional): 77 mm

Polo, Barahona: 69 mm

Enriquillo, Barahona: 64 mm

San Cristóbal: 68 mm

Aeropuerto La Isabela (Santo Domingo): 54 mm

Rivera precisó que los acumulados previstos podrían oscilar entre 125 y 200 milímetros en las próximas 24 a 48 horas, mientras que en un lapso de cinco días estos valores podrían alcanzar entre 150 y 250 milímetros.

Más temprano, el meteorólogo especialista en huracanes, John Morales, indicó que hasta el momento se han registrado 245 milímetros (9.64 pulgadas) y advirtió que esa cifra podría duplicarse entre hoy y el domingo, debido al lento desplazamiento del sistema.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta a los boletines oficiales, ya que las lluvias podrían extenderse durante todo el fin de semana.

Trayectoria y condiciones actuales

De acuerdo con el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), Melissa -la tormenta tropical número 13 de la Temporada Ciclónica 2025- fue localizada aproximadamente a unos 485 kilómetros al suroeste de Puerto Príncipe, Haití.

El fenómeno se desplaza lentamente hacia el oeste/noroeste a unos 6 km/h, y se espera que cambie su dirección hacia el noroeste y norte/noroeste en las próximas horas. Presenta vientos máximos sostenidos de 85 km/h con ráfagas superiores, y se pronostica un fortalecimiento gradual en los próximos días.

Provincias continúan en alerta

Indomet reiteró que, debido a las lluvias acumuladas y las que se prevén, se mantienen los niveles de alerta y aviso meteorológico ante el riesgo de inundaciones urbanas y rurales, desbordamientos de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamientos de tierra en zonas vulnerables.