Tormenta Melissa: ¿cuántos acueductos resultaron afectados y cuántas personas están sin agua?

El Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) informó que 52 acueductos resultaron afectados por las fuertes lluvias generadas por la tormenta tropical Melissa. De estos, 51 están fuera de servicio y uno opera de manera parcial, dejando sin suministro a unos 549,229 usuarios.

Estas interrupciones se producen en medio de la creciente preocupación por los efectos de Melissa, que podría permanecer más tiempo sobre territorio dominicano.

Más temprano, el director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), Juan Manuel Méndez, explicó que, según la directora de Indomet, Gloria Ceballos, la trayectoria del sistema aún presenta un cono amplio y con alto grado de incertidumbre, lo que indica que podría desacelerarse y prolongar su permanencia en el país.

Planes de contingencia en marcha

Méndez detalló que los planes de respuesta de las Fuerzas Armadas, Defensa Civil, Cruz Roja, Cuerpos de Bomberos, Ministerio de Salud, Obras Públicas, Policía Nacional y Comedores Económicos están activos para brindar asistencia en las provincias en alerta roja y amarilla.

Exhortó a las personas que residen en zonas vulnerables a desplazarse con anticipación hacia lugares seguros.

El COE recordó que su línea de emergencias está disponible a través del número 809-472-0909.