Tormenta Melissa: ¿cuántos acueductos resultaron afectados y cuántas personas están sin agua?

  • Hoy
Tormenta Melissa: ¿cuántos acueductos resultaron afectados y cuántas personas están sin agua?

El Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) informó que 52 acueductos resultaron afectados por las fuertes lluvias generadas por la tormenta tropical Melissa. De estos, 51 están fuera de servicio y uno opera de manera parcial, dejando sin suministro a unos 549,229 usuarios.

Estas interrupciones se producen en medio de la creciente preocupación por los efectos de Melissa, que podría permanecer más tiempo sobre territorio dominicano.

Más temprano, el director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), Juan Manuel Méndez, explicó que, según la directora de Indomet, Gloria Ceballos, la trayectoria del sistema aún presenta un cono amplio y con alto grado de incertidumbre, lo que indica que podría desacelerarse y prolongar su permanencia en el país.

Lea más: La incertidumbre sobre el rumbo de Melissa preocupa al COE: ¿Podría alargarse su paso por el país?

Planes de contingencia en marcha

Méndez detalló que los planes de respuesta de las Fuerzas Armadas, Defensa Civil, Cruz Roja, Cuerpos de Bomberos, Ministerio de Salud, Obras Públicas, Policía Nacional y Comedores Económicos están activos para brindar asistencia en las provincias en alerta roja y amarilla.

Exhortó a las personas que residen en zonas vulnerables a desplazarse con anticipación hacia lugares seguros.

El COE recordó que su línea de emergencias está disponible a través del número 809-472-0909.

Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

Desafían a Melissa: familias siguen en sus hogares cerca de ríos y pendientes
Desafían a Melissa: familias siguen en sus hogares cerca de ríos y pendientes
22 octubre, 2025
¿Dónde llovió más? acumulados en el Gran Santo Domingo este martes
¿Dónde llovió más? acumulados en el Gran Santo Domingo este martes
22 octubre, 2025
Tormenta Melissa: ¿Con cuántos albergues cuenta República Dominicana y cuántas personas han sido asistidas?
Tormenta Melissa: ¿Con cuántos albergues cuenta República Dominicana y cuántas personas han sido asistidas?
22 octubre, 2025
Ante los posibles efectos de la tormenta Melissa, ¿qué medidas han tomado Edeeste y Edesur?
Ante los posibles efectos de la tormenta Melissa, ¿qué medidas han tomado Edeeste y Edesur?
22 octubre, 2025
Tormenta Melissa: ¿cuántos acueductos resultaron afectados y cuántas personas están sin agua?
Tormenta Melissa: ¿cuántos acueductos resultaron afectados y cuántas personas están sin agua?
22 octubre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Teodoro Tejada y el monorriel 

Teodoro Tejada y el monorriel 

Edición impresa, martes 21 de octubre de 2025

Edición impresa, martes 21 de octubre de 2025

Ensalada agridulce, béisbol, crisis haitiana y aires navideños

Ensalada agridulce, béisbol, crisis haitiana y aires navideños

Santo Domingo celebra la XIV Semana de la Poesía: todo lo que necesitas saber

Santo Domingo celebra la XIV Semana de la Poesía: todo lo que necesitas saber

Cien años de Celia Cruz: La desoladora historia detrás del éxito ‘La vida es un carnaval’

Cien años de Celia Cruz: La desoladora historia detrás del éxito ‘La vida es un carnaval’

Preso disparó e hirió a otro en Nueva York dentro de un vehículo de prisión

Preso disparó e hirió a otro en Nueva York dentro de un vehículo de prisión

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo