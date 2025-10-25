Tormenta Melissa deja cientos de afectados y provincias en alerta máxima

Tormenta Melissa deja cientos de afectados y provincias en alerta máxima

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) reveló que la Tormenta Tropical Melissa ha generado daños significativos en la infraestructura y ha afectado a cientos de personas en la República Dominicana, manteniendo el país en alerta máxima.

Según el Informe de Situación No. 11 del COE, se reportan 1,380 personas desplazadas y evacuadas, con un total de 86 personas albergadas en 5 albergues activados en San Juan, San Cristóbal, San Pedro de Macorís y el Distrito Nacional.

En total, hay 263 viviendas afectadas y 13 con daños parciales, mientras que 205 viviendas fueron inundadas.

Servicios esenciales afectados

  • En el sector eléctrico, se registran 2 circuitos en avería y 18 ramales de circuitos seccionados, dejando 2,954 clientes afectados por EDESUR.
  • El Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) tiene 63 acueductos afectados, de los cuales 58 están fuera de servicio total y 5 parcialmente, impactando a 501,169 usuarios.
  • La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) tiene fuera de servicio los sistemas Isa Mana y Duey por incremento de turbidez, afectando a unos 404,978 habitantes y 126,555 hogares.
  • El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) reporta 1 calle y camino vecinal afectado, y 2 puentes afectados.

Daños en Infraestructura Vial

Según el reporte de daños de MOPC, un total de 1 carretera y 2 puentes afectados a nivel nacional. En total, esto ha provocado que 37 comunidades queden incomunicadas.

Además, se registró el colapso de los gaviones de protección en el Puente de la Carretera Piedra Blanca-Maimón en la provincia de Monseñor Nouel.

Crecida de Ríos

Por otro lado, se dio a conocer que el desbordamiento del río Ozama dejó incomunicadas a comunidades en la provincia de Monte Plata.

Otras crecida importante fue la del río Nizao, a la altura de Los Quemados en San José de Ocoa, que dejó 15 comunidades parcialmente incomunicadas.

Provincias en alerta

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene un incremento en los niveles de alerta debido a posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones repentinas.

Alerta RojaAlerta AmarillaAlerta Verde
Barahona, San Cristóbal, Provincia Santo Domingo, Distrito Nacional, San José de Ocoa, San Pedro de Macorís, Independencia, San Juan, Azua, Peravia, Pedernales, La Romana y Monte PlataLa Vega, Samaná, Hato Mayor, El Seibo, Bahoruco, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, Montecristi, La Altagracia y SantiagoElías Piña, María Trinidad Sánchez, Duarte, Hermanas Mirabal, Espaillat y Dajabón
