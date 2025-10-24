Tormenta Melissa deja medio millón de personas sin agua

La tormenta tropical Melissa continúa causando estragos en gran parte del territorio dominicano, dejando a su paso inundaciones, daños en infraestructuras y afectando los servicios básicos.

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó ayer debido a los torrenciales aguaceros $140$ personas fueron desplazadas, $28$ viviendas resultaron afectadas, $42$ personas albergadas, varias comunidades incomunicadas y $51$ acueductos dañados, $48$ de forma total, dejando sin agua $502,602$ usuarios.

El COE declaró en alerta roja a Pedernales, San Juan de la Maguana, Barahona, Azua, San José de Ocoa, Peravia, San Cristóbal, Santo Domingo y el Distrito Nacional, Monte Plata, San Pedro y La Romana.

En amarilla está Independencia, Elías Piña, Ba- horuco, La Vega, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, Hato Mayor, El Seibo y La Altagracia. Mientras que Santiago, Duarte y María Trinidad Sánchez están en alerta verde.

En San Juan, donde las lluvias han sido especialmente intensas, se mantienen dos albergues activos con $42$ personas refugiadas, mientras que otras once familias, equivalentes a $55$ personas, fueron desplazadas preventivamente a casas de familiares y amigos en el sector Agua Debajo de la Presa.

La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd) reportó la suspensión del sistema Isa-Mana por la condición altamente turbia del agua, afectando el suministro a Pedro Brand, Los Alcarrizos, Santo Domingo Oeste, y parte del Distrito Nacional, quedando sin servicio a $404,978$ habitantes de $126,555$ hogares.

En el Distrito Nacional, los torrenciales aguaceros provocaron graves inundaciones en importantes avenidas como la $27$ de Febrero, $30$ de Mayo y Ortega y Gasset, generando en- taponamientos y daños en viviendas y vehículos. En San Cristóbal, varias casas del sector Madre Vieja resultaron anegadas y algunas calles debieron ser cerradas por seguridad.

En Barahona, las lluvias provocaron la explosión de un transformador que dejó sin energía eléctrica al hospital municipal Teófilo Gautier, mientras el Servicio Nacional de Salud coordina con Edesur su pronta solución.

Puedes leer: Gobierno mantiene suspendida la docencia y la jornada laboral sector público y privado para este viernes por tormenta Melissa

Según el COE en la provincia Duarte, un árbol cayó sobre la autovía Juan Pablo II y en Santo Domingo Este colapsó una caseta del Comipol, próxima al peaje de Las Américas.

Meteorología prevé seguirán fuertes aguaceros El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) advirtió que continuarán los aguaceros fuertes y tormentas eléctricas en el sur, el sureste, el suroeste, el noreste, la costa caribeña y la Cordillera Central.

En la Costa Caribeña, el organismo predictor del tiempo recomienda a los operadores de pequeñas y medianas embarcaciones permanecer en puerto, debido a los vientos y olas anormales y a la reducida visibilidad provocada por el fenómeno atmosférico.

Agregó que en la Costa Atlántica las embarcaciones pueden navegar con precaución cerca del perímetro costero, pero sin adentrarse a navegar mar adentro.