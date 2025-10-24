Tormenta Melissa: denuncian perros expuestos a la intemperie; ¿por qué no debes dejar a tu mascota bajo la lluvia?

Las intensas lluvias en que han caído en República Dominicana tras el paso de la tormenta Melisa han provocado miles de familias hayan tenido que buscan refugio para protegerse. Lamentablemente, decenas de perros callejeros no cuentan con protección y alimento durante esta temporada lluviosa.

Varios ciudadanos denuncian las pobres condiciones y el descuido que muchos dueños han tenido con sus mascotas, al abandonarlas a su suerte durante las fuertes lluvias e inundaciones que han azotado el territorio nacional.

Pese al insistente llamado de los grupos de rescate animal sobre la urgencia de denunciar el maltrato, sostener los albergues e impulsar la adopción responsable, la realidad es que los perritos desamparados seguirán sufriendo a diario mientras la ciudadanía no tome acción de forma generalizada.

A continuación, descubramos por que se debe dejar a las mascotas ante la lluvia:

Riesgo de Enfermedades

El agua de los charcos y encharcamientos en la calle es un foco de infección grave. El agua de la calle puede contener parásitos como la Giardia, así como diversas bacterias y virus que provocan vómitos, diarrea y malestar estomacal.

Si un perro bebe de estos charcos o el agua entra en contacto con mucosas o heridas, puede contraer Leptospirosis que afecta el hígado y los riñones, y que es transmisible a los humanos (zoonosis).

Problemas Dermatológicos y Otitis

La humedad prolongada atrapada en el pelaje crea un ambiente ideal para el crecimiento de microorganismos.

Si el pelaje de la mascota no se seca completamente, la humedad retenida favorece la proliferación de hongos y bacterias en la piel, lo que puede causar irritaciones, enrojecimiento, picazón, y en casos graves, infecciones como la pioderma o la aparición de hongos.

El agua puede acumularse fácilmente en el conducto auditivo, especialmente en razas con orejas caídas. Esta humedad constante es un caldo de cultivo para bacterias y levaduras, causando infecciones dolorosas y recurrentes del oído (otitis).

Riesgo de problemas respiratorios

La combinación de humedad y bajas temperaturas puede comprometer la salud respiratoria y la termorregulación del animal.

La exposición prolongada al frío y a estar mojado debilita el sistema inmunológico, haciendo a la mascota susceptible a resfriados, bronquitis y, en casos más severos, a neumonía, que puede ser mortal si no se trata a tiempo. Esto es especialmente cierto para cachorros, perros mayores o razas de pelo corto

Peligros Ambientales

El agua de lluvia en las calles arrastra y acumula residuos tóxicos, como anticongelantes, aceites de vehículos y fertilizantes, que pueden ser nocivos si el perro los lame de sus patas o del suelo

El ruido de los truenos y las lluvias fuertes puede generar gran estrés y ansiedad en muchas mascotas. Este nerviosismo puede provocar que huyan, que tengan comportamientos erráticos o que se desorienten.