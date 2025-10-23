Tormenta Melissa: desaparece hombre en aguas crecidas del río Yaque del Norte

Tormenta Melissa: desaparece hombre en aguas crecidas del río Yaque del Norte

Yaque del Norte.

La Defensa Civil de Santiago informó la desaparición de un hombre de aproximadamente 60 años, de , quien fue arrastrado por las aguas del río Yaque del Norte la mañana de este jueves, en medio de las lluvias provocadas por la tormenta tropical Melissa.

El hecho ocurrió en la comunidad de Los Almácigos, perteneciente al Distrito Municipal de La Canela, donde las corrientes del río se intensificaron debido a los acumulados de lluvia registrados en las últimas horas.

“Estamos realizando labores de búsqueda desde tempranas horas. El río está crecido y las condiciones son difíciles, pero no vamos a detenernos hasta encontrarlo”, expresó el organismo de socorro.

Las autoridades exhortaron a los residentes de comunidades ribereñas a evitar acercarse a cuerpos de agua, debido al riesgo de crecidas repentinas y arrastre de personas o vehículos.

Lency Alcántara

Lency Alcántara

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

