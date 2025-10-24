La tormenta tropical Melissa continúa dejando una estela de daños a su paso por el país, afectando directamente a cientos de familias y provocando serios inconvenientes en varias provincias.

Así lo dio a conocer el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), informó este viernes que hay 202 viviendas afectadas.

Mientras que 1,010 personas han tenido que ser desplazadas o evacuadas de sus hogares debido a las inundaciones.

Las autoridades también confirmaron que 28 comunidades permanecen incomunicadas.

Asimismo, una carretera y un puente resultaron seriamente afectados, interrumpiendo el tránsito y limitando el acceso a zonas rurales.

Actualmente, 61 personas permanecen en albergues temporales.



La Dirección del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), informó que, de acuerdo con el boletín

meteorológico del día de hoy, del Instituto Nacional de Meteorología “INDOMET, el cual establece que la tormenta tropical MELISSA, No. 13 de esta Temporada Ciclónica 2025, fue localizada aproximadamente a unos 405 kilómetros al suroeste de Puerto Príncipe (Haití) y a 345 kilómetros al sureste de Kingston (Jamaica), incrementando ligeramente su velocidad de traslación a 4 km/h hacia el este/sureste.

Indicó además que posee vientos máximos sostenidos de unos 75 km/h con ráfagas superiores y se pronostica un fortalecimiento gradual en los próximos días.

En virtud de lo anterior y lo establecido en el artículo 2 capítulo 1, de la Ley 147-02, sobre Gestión de Riesgos, este Centro de Operaciones de Emergencias, Mantiene los NIVELES DE ALERTA por posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones repentinas o urbanas, para las siguientes provincias y El Distrito Nacional:

Se mantienen (12) provincias en alerta Roja, (11) en alerta amarilla y (3) provincias en alerta Verde,

por posible Inundaciones repentinas urbanas y rurales, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como

deslizamientos de tierra.

Otros daños

El Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), aseguró que debido a las fuertes lluvias unos (56) acueductos fueron afectados, de estos (53) están fuera de servicio total y (03) parcialmente, afectando unos (610,693) usuarios.

1,142,226 usuarios del servicio de agua potable están afectados, (INAPA y CAASD) en total.

Mientras que la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, dijo que debido a las fuertes lluvias y por un incremento significativo en la Turbidez del agua, generando la salida de dos sistemas de agua, los cuales están fuera de servicio, estos sistemas son: Isa Mana y Duey, afectando los municipios de Pedro Brand, Los Alcarrizos, Santo Domingo oeste y parte del Distrito Nacional, impactado sin servicio unos 404,978 habitantes 126,555 Hogares.



Por su parte, el Servicio Nacional de Salud confirmó que producto de las fuertes lluvias afecto el servicio eléctrico en los siguiente Hospitales: Hospital Dr. Mario Tolentino Dipp, Hospital Materno Reynaldo Almánzar, el Hospital Hugo de Mendosa, Hospital Municipal los Cacaos, Hospital Ney Arias Lora.

Pero, el servicio fue restablecido a través de plantas eléctricas.

Monte plata

Una persona rescatada con vida de las aguas del Rio Ozama, en la provincia de Monte plata.

Acción que debe asumir la población:

✓ Los padres deben tener control sobre sus hijos, para evitar que usen ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua, además no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.

✓ Los conductores de vehículos deben tomar las medidas preventivas de lugar, debido a la reducción de visibilidad, generada por las lluvias.

✓ Mantenerse en contacto con la Defensa Civil, Fuerzas Armadas, Cruz Roja, la Policía Nacional, Cuerpos de Bomberos y este Centro de Operaciones de Emergencia a través del Tel: 809-472-0909, 9.1.1, *462 de la OGTIC.

✓ Seguir los lineamientos y orientaciones de los organismos de protección civil.

✓ Ante la ocurrencia de aguaceros, los residentes en zonas de alto riesgo que habitan próximo a ríos, arroyos y cañadas deben de estar atentos y tomar las medidas de precaución necesarias ante posibles crecidas e inundaciones repentinas.

✓ Las personas deben abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua, no hacer uso de balnearios, en las provincias bajo alerta.