Tormenta Melissa: gran masa de lilas provoca que autoridades cierren provisionalmente el puente flotante

Tormenta Melissa: gran masa de lilas provoca que autoridades cierren provisionalmente el puente flotante

La Medida permitirá el libre paso de lilas y material orgánico arrastrados por el río Ozama

Santo Domingo. – El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) informó este viernes 24 de octubre el cierre provisional desde hoy del Puente Flotante que conecta el Distrito Nacional con Santo Domingo Este.

La medida busca permitir el libre flujo de las lilas y otros materiales orgánicos que están siendo arrastrados por la corriente del río Ozama.

Tomando en cuenta la baja circulación vehicular en la zona en estos momentos el organismo precisó que el puente permanecerá cerrado al tránsito y oportunamente será anunciada su reapertura en coordinación con la DiGESSET, la Armada Dominicana y la Comisión Militar y Policial (COMIPOL).

El ministro Eduardo Estrella reiteró el llamado a la población a evitar desplazamientos innecesarios y permanecer en sus hogares mientras persistan las lluvias, atendiendo siempre las orientaciones oficiales.

El ministerio de Obras Públicas mantiene equipos de emergencia y brigadas distribuidos en puntos estratégicos del Gran Santo Domingo y otras provincias, en labores de limpieza y remoción de escombros, pozos filtrantes e imbornales en zonas sensibles a las lluvias. Las brigadas se mantienen en respuesta a las distintas eventualidades provocadas por el fenómeno atmosférico.

