Tormenta Melissa: ideas creativas para pasar el mal tiempo sin aburrirte en casa

Cuando el clima afuera se vuelve deprimente, ¡no hay necesidad de que te arruine la fiesta! Cambiar tus planes habituales y quedarte en casa para disfrutar de un rato agradable y acogedor puede hacer que un día lluvioso sea un placer.

Puede leer: Platos tradicionales de la lluvia: desde el asopao hasta el chocolate caliente

Maratón de películas

Joyas de Netflix.

Para una experiencia acogedora, baja las luces y sumérgete en el cine para desconectar del gris día.

Clásicos: Vuelve a ver tus películas nostálgicas favoritas: ¡acurrúcate con Mujer Bonita o Forrest Gump con una taza calentita y mantas!

Vuelve a ver tus películas nostálgicas favoritas: ¡acurrúcate con Mujer Bonita o Forrest Gump con una taza calentita y mantas! Algo nuevo: Mira los últimos estrenos de cine. ¡Los días lluviosos son la oportunidad perfecta para ver por fin esa película que tanto esperas!

Mira los últimos estrenos de cine. ¡Los días lluviosos son la oportunidad perfecta para ver por fin esa película que tanto esperas! Date un maratón de series: Elige una serie intrigante para sumergirte en ella, dejando que las horas se desvanezcan con la lluvia de fondo fuera de tu ventana.

Juegos de mesa

¿Qué mejor ocasión para jugar a los juegos de mesa clásicos que un día lluvioso?

Los clásicos: Monopoly, Scrabble, Clue… ¡Revive los juegos icónicos de tu infancia!

Monopoly, Scrabble, Clue… ¡Revive los juegos icónicos de tu infancia! Juegos nuevos: Aprovecha esta acogedora sesión para explorar juegos nuevos o de moda de los que has oído hablar pero que aún no has probado. ¡Amplía tu repertorio!

Aprovecha esta acogedora sesión para explorar juegos nuevos o de moda de los que has oído hablar pero que aún no has probado. ¡Amplía tu repertorio! Juegos de fiesta: Para divertirse en grupo, juegos como Codenames, Cards Against Humanity o charadas seguro que te harán reír.

Ya sea jugando solo o en grupo, ¡los juegos de mesa hacen que quedarse en casa y jugar todo el día sea un placer total en las tardes lluviosas! ¡Reúne a tus amigos favoritos, prepara la comida y a jugar!

Leer hacia otros mundos

La lluvia golpeando contra tus ventanas es el escenario perfecto para sumergirte en las páginas de un buen libro.

Un libro que te engancha: ¿Tienes ganas de leer alguna novela pero aún no has empezado? ¡Este podría ser el momento perfecto para coger una manta calentita, una taza humeante y abrirlo!

¿Tienes ganas de leer alguna novela pero aún no has empezado? ¡Este podría ser el momento perfecto para coger una manta calentita, una taza humeante y abrirlo! ¿Novela de espías? ¿Fantasía? ¿Romance? Sea cual sea tu género favorito, relájate, olvida las tareas pendientes y disfruta de la lectura que tanto has deseado.

Sea cual sea tu género favorito, relájate, olvida las tareas pendientes y disfruta de la lectura que tanto has deseado. Ponte al día con las revistas: ¡Organiza tu pila de revistas sin leer y hojea con tranquilidad!

Disfruta de tu música favorita

Los días lluviosos y grises son el escenario ideal para una fiesta de baile en casa, o simplemente para relajarse con melodías relajantes. ¡Sube el volumen y deja que la música llene tu espacio!