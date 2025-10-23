Tormenta Melissa: LIDOM pospone los dos partidos de este jueves  

Tormenta Melissa: LIDOM pospone los dos partidos de este jueves  

La Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM) informó la posposición de los dos partidos reasignados para este jueves 23 de octubre de 2025, debido a los efectos indirectos provocados por el paso de la tormenta tropical Melissa sobre el territorio nacional.

Los encuentros que estaban reprogramados para esta fecha eran: Gigantes del Cibao frente a Tigres del Licey en el estadio Quisqueya Juan Marichal, suspendido el 17 de octubre, y Águilas Cibaeñas contra las Estrellas Orientales en el estadio Tetelo Vargas, correspondiente al juego pospuesto el 21 de octubre.

Previa consulta con su asesor en materia climatológica, Jean Suriel, la liga tomó la decisión de posponer ambos encuentros, atendiendo a las disposiciones de las autoridades de emergencia y meteorología del país, que han recomendado evitar actividades masivas mientras persistan las condiciones adversas del clima.

LIDOM reiteró que su prioridad es la seguridad de los jugadores, fanáticos y personal involucrado en las operaciones de los partidos.

La nueva fecha de reasignación para la celebración de estos encuentros será anunciada oportunamente.

JUEGOPOSPROESTADIO
1LIC vs GICLluviaOct 16Oct 20Julián Javier
2GIC vs LICLluviaOct 17Oct 23Quisqueya JM
3AGU vs GIGLluviaOct 18Oct 27Julián Javier
4EST vs ESCLluviaOct 17Oct 20Quisqueya JM
5TOR vs LICLluviaOct 21Quisqueya JM
6AGU vs ESTLluviaOct 21Tetelo Vargas
7ESC vs GICLluviaOct 21Julián Javier
8GIG vs ESCLluviaOct 22Quisqueya JM
9LIC vs TORLluviaOct 22Francisco Micheli
10AGU vs ESTLluviaOct 22Tetelo Vargas
11GIC vs LICLluviaOct 17/23Quisqueya JM
12AGU vs ESTLluviaOct 21/23Tetelo Vargas
