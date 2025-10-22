Tormenta Melissa: LIDOM reprograma juegos suspendidos

La Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM) anunció la reprogramación de dos partidos suspendidos debido a los efectos de la tormenta tropical Melissa, los cuales se celebrarán este jueves 23 de octubre de 2025.

Según el nuevo calendario, los Gigantes del Cibao se medirán a los Leones del Escogido a las 7:30 de la noche en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, en un partido correspondiente al suspendido el 17 de octubre.

Puede leer: Doncic contra Curry, un duelo de titanes, inaugura el inicio de la temporada de los Lakers

De igual modo, las Águilas Cibaeñas visitarán a las Estrellas Orientales en el Estadio Tetelo Vargas de San Pedro de Macorís, también a las 7:30 p. m., reponiendo el encuentro pospuesto el 21 de octubre.

La LIDOM informó que las fechas se establecen tras la mejora de las condiciones meteorológicas y en coordinación con las autoridades competentes, destacando que el torneo se reanuda con normalidad y bajo los protocolos de seguridad vigentes.

La organización reafirmó su compromiso con la seguridad de jugadores, fanáticos y personal técnico, y agradeció la comprensión de los seguidores del béisbol dominicano durante la suspensión de actividades a causa del fenómeno atmosférico.