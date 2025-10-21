Tormenta Melissa: los dos posibles escenarios que enfrentaría República Dominicana

Tormenta Melissa: los dos posibles escenarios que enfrentaría República Dominicana

Modelación tomada de la cuenta de X del consultor meteorológico John Morales, sobre las dos posibles rutas que tomaría la tormenta Melissa en las próximas horas.

La República Dominicana encara dos posibles escenarios con la recién formada tormenta Melissa, que al mediodía de hoy se ubicaba cerca de latitud 14.3 norte y longitud 71.7 oeste, a unos 480 kilómetros al sur de Puerto Príncipe, Haití, y se movía a 22 kilómetros por hora.

¿500 o 300?

Si Melissa pasa sobre el territorio nacional o sobre el país vecino, los acumulados de lluvias podrían llegar a 500 milímetros (mm), pero si se mueve hacia el oeste y no afecta directamente isla La Hispaniola, los acumulados serían menos, hasta 300 mm.

«Cuando hablamos de acumulados es la lluvia que se va sumando de cada día. Entonces, al final, vamos a decir el sábado, ya tendríamos el acumulado vinculado con ese fenómeno meteorológico», acotó la titular del Indomet, quien recordó que el país ya tiene los suelos saturados y advirtió que las lluvias continuarán por varios días.

A diferencia de estos posibles escenarios, desde el pasado lunes ciudadanos han recordado cómo en solo seis horas se registraron 267 mm de acumulados de lluvias el viernes 04 de noviembre del año 2022.

¿Qué significa y qué representan los milímetros acumulados de lluvias?

El geólogo Osiris de León explicó que la cantidad acumulada de lluvias se expresa en milímetros o en litros por cada metro cuadrado de superficie de terreno y por cada hora, tal y como se mide con el pluviómetro, un instrumento que se usa para registrar la cantidad total de lluvia.

«El acumulado es la cantidad de milímetros, o de litros, caídos en cada metro cuadrado de terreno durante 24 horas, o durante 48 horas, o durante tres días, durante 10 días, o durante 15 días, o el tiempo que duren las lluvias», indicó.

image 475
Hasta el momento, 22 demarcaciones, incluyendo el Distrito Nacional, están en alerta.

En ese sentido, el experto dijo que los 500 milímetros de lluvias que se prevén durante los próximos cinco días, equivale a un promedio de 100 milímetros, o 100 litros por metro cuadrado de terreno y por día, lo que representa un reto para cualquier suelo saturado y con mal drenaje, como el de la República Dominicana.

