La Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) informa que ha puesto en marcha su Plan de Contingencia, con el propósito de mitigar los posibles efectos de los remanentes de la tormenta tropical Melissa en territorio dominicano, que pudieran impactar su área de concesión.

Edeeste distribuyó las acciones en cuatro niveles de ejecución para ser ejecutados en plazos 48, 24 y 12 horas previo al paso de la tormenta tropical Melissa en posible condición de huracán, para de esta forma mitigar eventuales daños u averías en el sistema eléctrico bajo responsabilidad de la empresa.

En ese sentido, las unidades de brigadistas están listas para enfrentar posibles daños al sistema eléctrico de distribución en el Gran Santo Domingo, Monte Plata, San Pedro de Macorís, La Romana, El Seibo, Hato Mayor y La Altagracia.

Entre las disposiciones puestas en marcha por la empresa figura la disponibilidad de los vehículos, equipos y envío de materiales estratégicamente ubicados en puntos claves, abastecimiento de combustible, entre otros.

El Plan de Contingencia de Edeeste se enfocará en dar prioridad a los circuitos que alimentan centros de seguridad nacional, hospitales, acueductos, refugios y otras instituciones sensibles del Estado.

Con el Plan Contingencia Temporada Ciclónica 2025, Edeeste busca contribuir con la seguridad de todos los dominicanos, al tiempo de recomendar mantenerse atentos a las informaciones que emiten los organismos de emergencias oficiales.

La distribuidora reiteró su llamado a la población de guardar distancias de cables y postes caídos del tendido eléctrico. Asimismo, recordó que las averías o emergencias pueden reportarse a la línea 829- 637-1099, disponible las 24 horas del día.

Medidas de Edesur

Edesur Dominicana también activó este miércoles su Plan de Contingencia de Temporada Ciclónica 2025, con el objetivo de establecer medidas preventivas, procedimientos operativos y estrategias de respuesta ante la incidencia de la tormenta Melissa.

La empresa distribuidora de electricidad precisa que la finalidad de este plan es evitar accidentes, minimizar los daños a la infraestructura eléctrica y asegurar la continuidad del servicio durante y después del fenómeno.

En caso de que la tormenta cause afectaciones, se priorizará la reposición del servicio eléctrico en el menor tiempo posible, dando atención inmediata a los circuitos que alimentan centros de seguridad nacional, centros médicos, acueductos, instituciones del Estado y refugios oficiales.

Además, con las acciones desplegadas se busca garantizar la integridad física del personal y la protección del medio ambiente.

El Plan de Contingencia establece acciones de coordinación a cargo del Comité de Emergencia para la ejecución de los trabajos a realizar en el área de concesión de Edesur que incluyen zonas urbanas, rurales, áreas costeras, así como, regiones de difícil acceso o vulnerables a inundaciones y deslizamientos de tierra, características comunes en la temporada ciclónica.

Edesur se mantiene atenta a los informes del Instituto Nacional de Meteorología (Indomet) y a las recomendaciones del Centro de Operaciones de Emergencias (COE).