Tormenta Melissa: Ministerio de Trabajo ordena suspensión de labores para este jueves en estas provincias

Modelación tomada de la cuenta de X del consultor meteorológico John Morales, sobre las dos posibles rutas que tomaría la tormenta Melissa en las próximas horas.

Ante los efectos de la tormenta tropical Melissa, que ha provocado fuertes lluvias e inundaciones y que, según el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), podría convertirse este jueves en huracán categoría 1, el Ministerio de Trabajo anunció la suspensión de labores desde la 1:00 p. m. de este miércoles 22 hasta el jueves 23 de octubre.

La medida aplica para el Distrito Nacional, Santo Domingo, San Cristóbal, Peravia, San José de Ocoa, Azua, San Juan, Barahona, Pedernales y todas las provincias que sean declaradas en alerta roja por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), entidad que advirtió que las lluvias serán más intensas durante el jueves.

El Ministerio precisó que la disposición busca proteger la seguridad de los trabajadores y trabajadoras, y aclaró que la suspensión no afectará sus derechos ni beneficios laborales.

Provincias en alerta

Alerta roja:

Barahona, San Cristóbal, Santo Domingo, Distrito Nacional, San José de Ocoa, San Juan, Azua, Peravia y Pedernales.

Alerta amarilla:

La Vega, La Romana, Hato Mayor, El Seibo, San Pedro de Macorís, Sánchez Ramírez, La Altagracia, Elías Piña, Monte Plata e Independencia.

Alerta verde:

María Trinidad Sánchez, Bahoruco, Samaná y Santiago.