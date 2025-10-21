Tormenta Melissa obliga a LIDOM a suspender toda la jornada de béisbol

  • Hoy
Tormenta Melissa obliga a LIDOM a suspender toda la jornada de béisbol

La Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM) anunció la suspensión completa de la jornada de este martes debido a las condiciones climatológicas adversas provocadas por el tránsito de la tormenta tropical Melissa sobre el territorio nacional.

La liga informó que esta medida se toma siguiendo las recomendaciones de las autoridades de protección civil y meteorológicas, priorizando la seguridad de los jugadores, el personal técnico y los fanáticos.

Puede leer: Azulejos eliminan a Seattle y pasan a Serie Mundial; Vladi Jr., electo JMV

Partidos suspendidos

Los encuentros que estaban programados para este martes y han sido suspendidos son:

  • Leones del Escogido contra Gigantes del Cibao en el estadio Julián Javier.
  • Toros del Este frente a Tigres del Licey en Santo Domingo.
  • Águilas Cibaeñas contra Estrellas Orientales en el estadio Tetelo Vargas.

La LIDOM comunicó que anunciará oportunamente la fecha en que estos partidos serán reasignados, y exhortó a la población a mantenerse atenta a las informaciones oficiales.

Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

Luis Segura demanda a Bonny Cepeda: conoce las dos versiones
Luis Segura demanda a Bonny Cepeda: conoce las dos versiones
21 octubre, 2025
Tormenta Melissa: los dos posibles escenarios que enfrentaría República Dominicana
Tormenta Melissa: los dos posibles escenarios que enfrentaría República Dominicana
21 octubre, 2025
Tormenta Melissa obliga a LIDOM a suspender toda la jornada de béisbol
Tormenta Melissa obliga a LIDOM a suspender toda la jornada de béisbol
21 octubre, 2025
Gigantes del Cibao reconocen al Centro de Rehabilitación San Francisco
Gigantes del Cibao reconocen al Centro de Rehabilitación San Francisco
21 octubre, 2025
La arriesgada manera en que un hombre intentó sacar cocaína de la República Dominicana
La arriesgada manera en que un hombre intentó sacar cocaína de la República Dominicana
21 octubre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

La partida de Don Fernando Infante

La partida de Don Fernando Infante

Lo que piensan del desarrollo chino altos

Lo que piensan del desarrollo chino altos

INFOTEP: 45 años transformando vidas

INFOTEP: 45 años transformando vidas

Regularización y celofán

Regularización y celofán

Entérate NY: Beneficios para un diputado República Dominicana

Entérate NY: Beneficios para un diputado República Dominicana

El circo de la superficialidad: Cuando el chisme político ahoga nuestra democracia

El circo de la superficialidad: Cuando el chisme político ahoga nuestra democracia

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo