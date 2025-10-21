Tormenta Melissa obliga a LIDOM a suspender toda la jornada de béisbol

La Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM) anunció la suspensión completa de la jornada de este martes debido a las condiciones climatológicas adversas provocadas por el tránsito de la tormenta tropical Melissa sobre el territorio nacional.

La liga informó que esta medida se toma siguiendo las recomendaciones de las autoridades de protección civil y meteorológicas, priorizando la seguridad de los jugadores, el personal técnico y los fanáticos.

Puede leer: Azulejos eliminan a Seattle y pasan a Serie Mundial; Vladi Jr., electo JMV

Partidos suspendidos

Los encuentros que estaban programados para este martes y han sido suspendidos son:

Leones del Escogido contra Gigantes del Cibao en el estadio Julián Javier.

Toros del Este frente a Tigres del Licey en Santo Domingo.

Águilas Cibaeñas contra Estrellas Orientales en el estadio Tetelo Vargas.

La LIDOM comunicó que anunciará oportunamente la fecha en que estos partidos serán reasignados, y exhortó a la población a mantenerse atenta a las informaciones oficiales.