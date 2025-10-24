Tormenta Melissa: por qué algunas personas tienden a comer más de lo habitual en tiempo de lluvias

Es posible que hayas experimentado hambre repentina mientras llueve o en un ambiente frío, como en la montaña. En ambos casos, puedes notar que tienes hambre con más frecuencia o comes más. Si bien esto no le ocurre a todos, es una afección común con una explicación médica.

Cambios en las hormonas del hambre

Los cambios hormonales son supuestamente una de las razones por las que tenemos hambre fácilmente durante el clima frío, como la lluvia. Cambios estacionales afectan a las hormonas asociadas con el hambre y el apetito, incluidas la leptina, la grelina y los glucocorticoides.

Un estudio de 2019 publicado en Nutrición y Metabolismo reveló que la leptina, hormona que causa saciedad, es más alta en climas cálidos y fríos. Sin embargo, los resultados aún son contradictorios. Otro estudio reveló que los cambios en los ritmos circadianos en zonas con inviernos fríos, debido a la menor exposición a la luz, provocan un aumento de la leptina.

Falta de energía

Ante las bajas temperaturas, el cuerpo tiene una reacción natural para mantener el calor corporal (termogénesis). Este proceso puede aumentar el gasto energético, lo que, en teoría, llevaría al cuerpo a buscar más energía consumiendo más alimentos, especialmente aquellos ricos en calorías, grasas y azúcares, para generar calor y acumular reservas (aunque este aumento no siempre es necesario gracias a la vestimenta y la calefacción modernas).

Alimentación Emocional

El estrés, la ansiedad, la tristeza o el aburrimiento (frecuentes al pasar más tiempo en casa por la lluvia) son desencadenantes comunes de la «hiperfagia» o aumento del apetito. Las personas buscan «alimentos reconfortantes» (a menudo altos en grasa y azúcar) para calmar estas emociones.