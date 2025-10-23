Tormenta Melissa ¿En qué porcentaje están las presas de República Dominicana?

Foto de la presa de Sabaneta. Fuente externa.

República Dominicana continúa bajo los efectos de la tormenta tropical Melissa, que podría convertirse en huracán y ya ha provocado intensas lluvias e inundaciones urbanas en varias provincias. En medio del aumento de las precipitaciones, surge la interrogante sobre la capacidad de almacenamiento de los embalses del país.

El director del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), Olmedo Caba Romano, informó en el programa Uno más Uno que algunas presas han alcanzado niveles elevados, mientras otras aún mantienen capacidad para recibir más agua.

Las presas con mayor nivel de almacenamiento

  • Presa de Sabaneta (San Juan): se encuentra al 100% de su capacidad, registrando 644.20 metros sobre el nivel del mar (msnm), ligeramente por encima de su cota máxima de 644.00 msnm.
  • Presa de Monción: está en un 97%, con 279.13 msnm, apenas un metro por debajo de su nivel máximo de 280.00 msnm.
  • Presa de Rincón: reporta un 88.5%, con un nivel de 120.86 msnm frente a un máximo de 122.00 msnm.
  • Presa de Hatillo: alcanza un 80%, registrando 83.64 msnm, lo cual fue calificado como “positivo” por Romano, ya que aún puede almacenar más agua.

Presas con mayor capacidad disponible

  • Tavera: se encuentra en un 79%, con 322.50 msnm.
  • Valdesia-Las Barías: reporta un 75%, con 145.76 msnm, nivel que, según Romano, “aún está preparado para recibir una buena cantidad”.
  • Sabana Yegua (San Juan): presenta un 65%, equivalente a 388.46 msnm. El director del INDRHI destacó que “aún le falta mucha agua” y recordó que es “una de las tres presas de mayor almacenamiento del país”.

Preparación y monitoreo

Caba Romano aseguró que las autoridades mantienen un monitoreo constante de los embalses para garantizar su manejo adecuado ante el posible incremento de las lluvias que dejaría Melissa en las próximas horas.

