Tormenta Melissa | Presa Sabaneta alcanza su nivel máximo: ¿está San Juan en peligro?

El Gobierno dominicano indicó que, debido a la incidencia de la tormenta tropical Melissa en gran parte del país, da seguimiento a las condiciones de las presas, especialmente la de Sabaneta, en la provincia San Juan.

El presidente Luis Abinader dijo que los embalses del país están bajo control. «Hay solamente un tema en la presa de Sabaneta, que se le está dando un seguimiento especial. Se están tomando las precauciones del lugar ahí en la provincia de San Juan», expresó.

El jefe de Estado destacó que se mantienen en sesión permanente, monitoreando los niveles de agua y el comportamiento de los embalses del país.

El mandatario añadió que la tormenta Melissa tiene un comportamiento errático, con una velocidad de traslación de apenas cuatro kilómetros por hora, lo que obliga a reforzar la vigilancia.

De su lado, el alcalde de San Juan, Lenin de la Rosa, apuntó que una de las razones por las que la provincia está en alerta roja es, precisamente, porque la presa Sabaneta está vertiendo.

De la Rosa dijo, sin embargo, que tanto el Centro de Operaciones de Emergencias como el Instituto Nacional de Recursos Hidráulico (Indrhi) mantienen una constante vigilancia allí.

Mientras, El director ejecutivo del Indrhi, Olmedo Caba Romano, y el administrador de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (Egehid), Rafael Salazar, encabezaron este miércoles la reunión semanal del Comité de Operación de Presas y Embalses (COPRE), que fue declarado en sesión permanente debido al paso próximo al país de la tormenta Melissa.

Tras finalizar la reunión, el titular del Indrhi informó que las presas se mantienen con un volumen acumulado de aproximadamente un 80% de su capacidad total, por lo que se encuentran en condiciones de regular las precipitaciones pronosticadas.

Indicó que en los caudales de entrada se ha producido una ligera disminución con relación al día de ayer, incluyendo la presa de Sabaneta, que está vertiendo de manera controlada hacia el cauce del río San Juan. “La presa de Sabaneta está produciendo un vertido que es normal cuando se presentan lluvias en esta temporada ciclónica. Estamos hablando de 12 a 13 metros cúbicos de agua, que se manejan perfectamente en el cauce del río”, precisó.