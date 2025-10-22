Tormenta Melissa: ¿Qué cantidad de agua le espera a República Dominicana?

Lluvias en Santo Domingo producto de Melissa. Foto| Olga de la Cruz.

La República Dominicana se encuentra bajo los efectos de la tormenta tropical Melissa, que podría convertirse en huracán este jueves, provocando inundaciones urbanas y altos acumulados de agua. ¿Pero cuánta más lluvia le espera al país?

El meteorólogo Wagner Rivera señaló que en las próximas 48 horas se esperan acumulados de entre 200 y 350 milímetros, mientras que en un periodo de cinco días podrían superar los 150 a 250 milímetros. Las zonas sureste y sur del país serían las más afectadas en los próximos dos días.

“Hoy sí va a llover, pero mañana las precipitaciones serán más frecuentes e intensas que hoy, a medida que el sistema se desplace”, precisó Rivera.

El especialista explicó que Melissa aún no ha alcanzado la categoría de huracán debido a vientos cortantes que limitan su fortalecimiento. “Si no existiera este factor, el sistema se habría robustecido, especialmente en horas matutinas”, indicó.

Además, advirtió que los suelos debilitados por lluvias recientes podrían generar situaciones de riesgo para los ciudadanos.

Provincias en alerta

Alerta roja:

Barahona, San Cristóbal, Santo Domingo, Distrito Nacional, San José de Ocoa, San Juan, Azua, Peravia y Pedernales.

Alerta amarilla:

La Vega, La Romana, Hato Mayor, El Seibo, San Pedro de Macorís, Sánchez Ramírez, La Altagracia, Elías Piña, Monte Plata e Independencia.

Alerta verde:

María Trinidad Sánchez, Bahoruco, Samaná y Santiago.