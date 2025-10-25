Tormenta Melissa: qué hacen las autoridades para hallar al menor desaparecido en Los Mameyes

Tormenta Melissa: qué hacen las autoridades para hallar al menor desaparecido en Los Mameyes

El jefe de Operaciones de la Defensa Civil, Delfín Rodríguez, informó que desde tempranas horas de este sábado, diferentes organismos de socorro intensificaron la búsqueda del adolescente de 13 años, quien fue reportado como desaparecido la noche del jueves en Los Mameyes y que habría sido arrastrado por las aguas del Mar Caribe.

Donde está Melissa

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que a las 11:00 a. m. de este sábado, la tormenta tropical Melissa fue localizada aproximadamente a unos 375 kilómetros al suroeste de Puerto Príncipe (Haití) y 270 km al sureste de Kingston (Jamaica), moviéndose hacia el oeste/noroeste a 2 km/h.

Indicó posee vientos máximos sostenidos de unos 110 km/h con ráfagas superiores y se pronostica que se convierta en huracán en las próximas horas.

«El Indomet mantiene una advertencia sobre la tormenta tropical Melissa. La tormenta tropical Melissa continuará provocando lluvias frecuentes, siendo intensas en ocasiones principalmente sobre las regiones sureste, suroeste y noreste con aisladas ráfagas de viento», agregó.

De igual modo, añadió que se espera que la intensificación rápida comience pronto, esperándose que se convierta en huracán hoy y un huracán mayor para el domingo.

«Los vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden a unos 185 kilómetros fuera de su centro. La presión mínima central es de 982 milibares», el Indomet.

Destacó que, a medida que Melissa se mueva hacia el norte, continuarán llegándonos campos nubosos que provocarán lluvias intensas, principalmente hacia las provincias de la costa caribeña, donde continúan los avisos de inundaciones.

«Los mayores valores acumulados de lluvias (en mm) ocurridos el día ante de ayer son: Santo Domingo Este 177.9, Centro de los Héroes 175.6, Los Prados 160.5, Bella Vista 145.5, Cerros de Arroyo Hondo 144.8, Ensanche Paraíso 136.4, Peravia 103.1, La Victoria 106.3, Polo 107.5, San Cristóbal 125.0, Duarte 94.7, entre otras», comunicó.

Además, El Indomet dijo que el oleaje continúa anormal en la costa caribeña con olas superiores a los 8 pies y rompientes. Las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones deben permanecer en puerto, mientras que los complejos turísticos deben tomar las medidas de precaución con la finalidad de proteger instalaciones próximas a las áreas costeras. Por otro lado, en la costa atlántica, se les recomienda a las embarcaciones navegar con precaución cerca de la costa sin aventurarse mar adentro.

