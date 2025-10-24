Tormenta Melissa: ¿Qué medidas se activan ante el vertido de las presas Sabaneta y Monción?

Tormenta Melissa: ¿Qué medidas se activan ante el vertido de las presas Sabaneta y Monción?

Foto/Fuente externa

El director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), Juan Manuel Méndez, informó que el comité de Presas y Embalses se mantiene en constante monitoreo ante la situación con la presa de Sabaneta y la de Monción, afectadas por las intensas lluvias de la tormenta tropical Melissa.

Debido a esto, el COE emitió alerta roja para San Juan y alerta amarilla para Monte Cristi, además de trasladar preventivamente a 42 personas a albergues oficiales.

“El motivo de la emisión de un alerta roja hacia San Juan se debió no solamente a la incidencia del evento en sí, sino por el vertido libre de esas presas para tomar todas las previsiones”, precisó Méndez en el programa El Día.

Lea más: Tormenta Melissa ¿En qué porcentaje están las presas de República Dominicana?

Agregó que “en el caso de Monción, las medidas las tomamos ayer con la emisión de una alerta amarilla hacia Monte Cristi porque al final esas aguas y también las que se producen en Valverde se reflejan de 24 a 36 horas después por ese efecto piramidal en Monte Cristi, afectando Palo Verde, Castañueda y Guayubín, pero no son crecidas repentinas, sino que van subiendo de manera paulatina”.

Las presas con mayor nivel de almacenamiento

  • Presa de Sabaneta (San Juan): se encuentra al 100% de su capacidad, registrando 644.20 metros sobre el nivel del mar (msnm), ligeramente por encima de su cota máxima de 644.00 msnm.
  • Presa de Monción: está en un 97%, con 279.13 msnm, apenas un metro por debajo de su nivel máximo de 280.00 msnm.
  • Presa de Rincón: reporta un 88.5%, con un nivel de 120.86 msnm frente a un máximo de 122.00 msnm.
  • Presa de Hatillo: alcanza un 80%, registrando 83.64 msnm, lo cual fue calificado como “positivo” por director del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), Olmedo Caba Romano en el programa Uno más Uno, ya que aún puede almacenar más agua.

Presas con mayor capacidad disponible

  • Tavera: se encuentra en un 79%, con 322.50 msnm.
  • Valdesia-Las Barías: reporta un 75%, con 145.76 msnm, nivel que, según Romano, “aún está preparado para recibir una buena cantidad”.
  • Sabana Yegua (San Juan): presenta un 65%, equivalente a 388.46 msnm. El director del INDRHI destacó que “aún le falta mucha agua” y recordó que es “una de las tres presas de mayor almacenamiento del país”.
Merilenny Mueses

Merilenny Mueses

Licenciada en Comunicación Social, graduada Magna Cum Laude. Apasionada por contar historias que inspiran y conectan. Creo en el poder de las palabras para transformar realidades y en los atardeceres como recordatorio de que la belleza de lo simple es majestuosa.

Publicaciones Relacionadas

Tormenta Melissa: ¿Qué medidas se activan ante el vertido de las presas Sabaneta y Monción?
Tormenta Melissa: ¿Qué medidas se activan ante el vertido de las presas Sabaneta y Monción?
24 octubre, 2025
Juan Manuel Méndez expresa preocupación por comportamiento “errático” de Melissa: “En 20 años no había visto eso”
Juan Manuel Méndez expresa preocupación por comportamiento “errático” de Melissa: “En 20 años no había visto eso”
24 octubre, 2025
Melissa se fortalece y amenaza a República Dominicana y Haití: último reporte del Centro Nacional de Huracanes
Melissa se fortalece y amenaza a República Dominicana y Haití: último reporte del Centro Nacional de Huracanes
24 octubre, 2025
Melissa “se acerca más” a República Dominicana: Wagner Rivera revela lo que implicaría
Melissa “se acerca más” a República Dominicana: Wagner Rivera revela lo que implicaría
24 octubre, 2025
Tormenta Melissa: Confirman fallecimiento de hombre arrastrado por cañada en Sabana Perdida
Tormenta Melissa: Confirman fallecimiento de hombre arrastrado por cañada en Sabana Perdida
24 octubre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

La Voz del Paciente RD: Cuando la información se confunde, el paciente paga las consecuencias!

La Voz del Paciente RD: Cuando la información se confunde, el paciente paga las consecuencias!

País que gana la década que región podría perder

País que gana la década que región podría perder

Edición impresa, jueves 23 de octubre de 2025

Edición impresa, jueves 23 de octubre de 2025

La historia que se repite con cada tormenta

La historia que se repite con cada tormenta

Tormenta pausa agenda cultural en RD

Tormenta pausa agenda cultural en RD

RD ocupa noveno lugar IA en América Latina

RD ocupa noveno lugar IA en América Latina

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo