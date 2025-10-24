Tormenta Melissa: ¿Qué medidas se activan ante el vertido de las presas Sabaneta y Monción?

El director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), Juan Manuel Méndez, informó que el comité de Presas y Embalses se mantiene en constante monitoreo ante la situación con la presa de Sabaneta y la de Monción, afectadas por las intensas lluvias de la tormenta tropical Melissa.

Debido a esto, el COE emitió alerta roja para San Juan y alerta amarilla para Monte Cristi, además de trasladar preventivamente a 42 personas a albergues oficiales.

“El motivo de la emisión de un alerta roja hacia San Juan se debió no solamente a la incidencia del evento en sí, sino por el vertido libre de esas presas para tomar todas las previsiones”, precisó Méndez en el programa El Día.

Agregó que “en el caso de Monción, las medidas las tomamos ayer con la emisión de una alerta amarilla hacia Monte Cristi porque al final esas aguas y también las que se producen en Valverde se reflejan de 24 a 36 horas después por ese efecto piramidal en Monte Cristi, afectando Palo Verde, Castañueda y Guayubín, pero no son crecidas repentinas, sino que van subiendo de manera paulatina”.

Las presas con mayor nivel de almacenamiento

Presa de Sabaneta (San Juan): se encuentra al 100% de su capacidad, registrando 644.20 metros sobre el nivel del mar (msnm), ligeramente por encima de su cota máxima de 644.00 msnm.

(San Juan): se encuentra al 100% de su capacidad, registrando 644.20 metros sobre el nivel del mar (msnm), ligeramente por encima de su cota máxima de 644.00 msnm. Presa de Monción: está en un 97%, con 279.13 msnm, apenas un metro por debajo de su nivel máximo de 280.00 msnm.

Presa de Rincón: reporta un 88.5%, con un nivel de 120.86 msnm frente a un máximo de 122.00 msnm.

Presa de Hatillo: alcanza un 80%, registrando 83.64 msnm, lo cual fue calificado como "positivo" por director del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), Olmedo Caba Romano en el programa Uno más Uno, ya que aún puede almacenar más agua.

Presas con mayor capacidad disponible