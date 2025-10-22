Tormenta Melissa: ¿qué pasará con las citas programadas para este jueves en la Embajada de Estados Unidos en RD?

Ante la suspensión de labores que se extendió hasta este viernes en provincias en alerta roja, debido a la incidencia indirecta en el país de la tormenta tropical Melissa, la Embajada de Estados Unidos en República Dominicana informó ese miércoles que canceló todos sus servicios programados para ese jueves 23 de octubre.

«Quienes tengan citas (para este jueves) en Santo Domingo para visas, pasaportes u otros servicios consulares, recibirán un correo electrónico con instrucciones para reprogramar su cita», dijo la embajada en un comunicado.

De mismo modo, el Centro de Solicitud de Visas en la plaza comercial Sambil, en Santo Domingo, estará cerrado durante dicho tiempo.

«Los ciudadanos estadounidenses que necesiten asistencia de emergencia deben llamar al 809-567-7775. Los servicios rutinarios para ciudadanos norteamericanos en las agencias de Puerto Plata y Punta Cana, continuarán, basado en la trayectoria actual de la tormenta Melissa», añadió.

Jornada laboral y alertas

Más temprano, el Ministerio de Trabajo dijo que las labores se reanudarán el viernes 24 de octubre en toda la geografía nacional.

En tanto, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene a ocho provincias y el Distrito Nacional en alerta roja, 13 en alerta amarilla y tres en verde por los efectos del fenómeno meteorológico.

La tormenta tropical Melissa continúa su desplazamiento cerca de Puerto Príncipe, en Haití, y presenta condiciones favorables para intensificarse y convertirse en huracán en los próximos días.