Tormenta Melissa y sus impactos: reporte preliminar del COE sobre daños causados

La tormenta tropical Melissa, que podría fortalecerse y convertirse en huracán, ha provocado fuertes lluvias en varias provincias de República Dominicana, dejando acueductos fuera de servicio, albergues activados, árboles caídos, interrupciones eléctricas y afectaciones en infraestructuras públicas.

Personas albergadas

En San Juan, la Defensa Civil informó que 42 personas fueron alojadas de manera preventiva en el sector Agua Debajo de la Presa, de las cuales 32 se encuentran en el Estadio Hermanos Suarez y 10 en el Centro Tecnológico Sabaneta. Además, 11 familias se desplazaron temporalmente a casas de familiares y amigos, sumando un total de 55 personas.

Incidentes en carreteras y servicios

Calles anegadas por tormenta Melissa. Foto| Guillermo Burgos| Periódico HOY

Santo Domingo: La Comisión Militar y Policial (COMIPOL) reportó el colapso de la caseta de su punto de servicio en la Avenida Las Américas, próximo al peaje Las Américas. Personal del Programa de Protección y Asistencia Vial brindó seguridad.

Duarte: Caída de un árbol en el kilómetro 78 de la Autovía Juan Pablo II obstruyó un carril; la COMIPOL aseguró la vía.

Barahona: El Servicio Nacional de Salud reportó que la explosión de un transformador dejó sin electricidad al hospital municipal Teófilo Gautier del poblado de Salina. EDESUR gestiona su pronta solución.

Acueductos afectados

El Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) informó que 51 acueductos han sido afectados por las lluvias. De estos, 48 están fuera de servicio total y 2 parcialmente, impactando a unos 502,602 usuarios.

La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) reportó que el Sistema Isa Mana, que abastece a Pedro Brand, Los Alcarrizos y Santo Domingo Oeste, sufrió un aumento significativo de turbidez en el agua, afectando a 144,813 habitantes y 45,254 hogares.

Medidas

El Consejo Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta, encabezado por el presidente de la República, decidió mantener:

Suspensión de docencia en las provincias en alerta roja durante miércoles y jueves.

Suspensión laboral desde la 1:00 p.m. del miércoles hasta la finalización del jueves, tanto en el sector público como privado.

El Ministro de la Presidencia y el Ministro Administrativo de la Presidencia supervisan los preparativos del COE y del INDOMET para gestionar los efectos del fenómeno durante las próximas 24 a 120 horas, apoyados por el Plan Social de la Presidencia y los Comedores Económicos.

Otras acciones