Tormenta Melissa: suspenden Gala de Grandes Intérpretes

La Fundación Sinfonía y la Fundación Amigos del Teatro Nacional informan al público y a los medios de comunicación que, debido al paso de la tormenta tropical Melissa y a las condiciones meteorológicas adversas, la Gala de Grandes Intérpretes “Margarita Copello de Rodríguez” ha sido suspendida.

El concierto, que contaría con la participación de la soprano Nadine Sierra, el tenor Xabier Anduaga y la Orquesta Sinfónica Nacional bajo la dirección del maestro José Antonio Molina, será reprogramado para una nueva fecha que será anunciada próximamente.

La seguridad del público, artistas y colaboradores es nuestra principal prioridad.

Agradecemos su comprensión y su constante apoyo a esta gala benéfica dedicada al arte, la música y la memoria de doña Margarita Copello de Rodríguez.