Tormenta Melissa: suspenden Gala de Grandes Intérpretes

  • Hoy
Tormenta Melissa: suspenden Gala de Grandes Intérpretes

La Fundación Sinfonía y la Fundación Amigos del Teatro Nacional informan al público y a los medios de comunicación que, debido al paso de la tormenta tropical Melissa y a las condiciones meteorológicas adversas, la Gala de Grandes Intérpretes “Margarita Copello de Rodríguez” ha sido suspendida.

El concierto, que contaría con la participación de la soprano Nadine Sierra, el tenor Xabier Anduaga y la Orquesta Sinfónica Nacional bajo la dirección del maestro José Antonio Molina, será reprogramado para una nueva fecha que será anunciada próximamente.

La seguridad del público, artistas y colaboradores es nuestra principal prioridad.

Agradecemos su comprensión y su constante apoyo a esta gala benéfica dedicada al arte, la música y la memoria de doña Margarita Copello de Rodríguez.

Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

Tormenta Melissa: suspenden Gala de Grandes Intérpretes
Tormenta Melissa: suspenden Gala de Grandes Intérpretes
21 octubre, 2025
Tormenta Melissa podría convertirse en huracán: 23 provincias y el DN están en alerta
Tormenta Melissa podría convertirse en huracán: 23 provincias y el DN están en alerta
21 octubre, 2025
Tormenta Melissa: los dos posibles escenarios que enfrentaría República Dominicana
Tormenta Melissa: los dos posibles escenarios que enfrentaría República Dominicana
21 octubre, 2025
Tormenta tropical Melissa: Estas son las medidas tomadas por el ADN
Tormenta tropical Melissa: Estas son las medidas tomadas por el ADN
21 octubre, 2025
Tormenta Melissa obliga a LIDOM a suspender toda la jornada de béisbol
Tormenta Melissa obliga a LIDOM a suspender toda la jornada de béisbol
21 octubre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

La partida de Don Fernando Infante

La partida de Don Fernando Infante

Lo que piensan del desarrollo chino altos

Lo que piensan del desarrollo chino altos

INFOTEP: 45 años transformando vidas

INFOTEP: 45 años transformando vidas

Regularización y celofán

Regularización y celofán

Entérate NY: Beneficios para un diputado República Dominicana

Entérate NY: Beneficios para un diputado República Dominicana

El circo de la superficialidad: Cuando el chisme político ahoga nuestra democracia

El circo de la superficialidad: Cuando el chisme político ahoga nuestra democracia

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo