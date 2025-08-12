Tormenta tropical Erin: Boletín más reciente y trayectoria 

Foto/NOAA

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), informó que la tormenta tropical Erin fue ubicada en la mañana de hoy, a 1105 km al oeste de las Islas de Cabo Verde. Se mueve hacia el oeste a unos 35 kph, previendo que mantenga este movimiento con un descenso gradual en su velocidad de traslación, durante los próximos días.

Sus vientos máximos sostenidos son estimados en unos 75 km/h, con ráfagas superiores, y se prevé un fortalecimiento gradual en los próximos días.

También puede leer: Hoy llegará la onda tropical número 24 a República Dominicana 

Por el momento, la entidad señala que la tormenta tropical Erin, debido a su posición y distancia, no representa peligro para el país.

«No obstante, mantenemos un monitoreo continuo de su evolución y desplazamiento», subrayó Indomet.

Tormenta tropical Erin: Boletín más reciente y trayectoria 
