Tormenta Tropical Erin: Cuándo podría convertirse en huracán  

La Tormenta Tropical Erin, formada este lunes en el extremo oriental del Atlántico tropical, podría convertirse en huracán cercano al fin de semana, según el pronóstico del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC).

Asimismo la directora del Indomet, Gloria Ceballos, adelantó en su cuenta de X que : «se espera que en los próximos días las condiciones ambientales sean propicias para que se intensifique a huracán».

Erin se encuentra a poco más de 450 kilómetros al oeste de las Islas de Cabo Verde, desplazándose hacia el oeste a una velocidad de 31 km/h. Los vientos sostenidos alcanzan los 75 km/h, y se espera una intensificación gradual a medida que el sistema avance sobre aguas más cálidas del Atlántico occidental.

“Erin podría convertirse en el primer huracán de la temporada 2025 en el Atlántico, si las condiciones atmosféricas se mantienen favorables”, indicó el NHC.

Hasta el momento, no se han emitido avisos ni advertencias costeras, y la trayectoria proyectada indica que el sistema permanecerá sobre aguas abiertas, sin representar peligro directo para República Dominicana ni otras islas del Caribe.

Los expertos señalan que el fortalecimiento de Erin dependerá de factores como la posición del anticiclón de las Bermudas, que actúa como guía para los sistemas tropicales, y la temperatura del mar, que actualmente está por encima de lo normal en la región.

El NHC emitirá una nueva actualización esta noche. Las autoridades meteorológicas dominicanas recomiendan mantenerse atentos a los boletines oficiales y evitar la difusión de información no confirmada.