  ¿Tormenta Tropical Erin presenta peligro para República Dominicana?  

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó este lunes la formación de la Tormenta Tropical Erin en el Atlántico oriental, a unos 455 kilómetros al oeste de las Islas de Cabo Verde.

Aunque el fenómeno se desplaza hacia el oeste-noroeste, no representa una amenaza directa para República Dominicana en este momento.

La directora del Indomet, Gloria Ceballos, indicó que el organismo se mantiene vigilante ante la evolución del sistema, que presenta vientos sostenidos de 75 km/h y una presión barométrica de 1004 milibares. Erin se mueve a una velocidad de 32 km/h, y los modelos de pronóstico sugieren que podría inclinarse levemente hacia el suroeste antes de cambiar su trayectoria hacia el oeste-noroeste.

Por el momento, las condiciones del entorno no favorecen un desarrollo explosivo, y la trayectoria preliminar indica que el sistema pasaría cerca del noreste del Caribe, sin afectar directamente al territorio dominicano.