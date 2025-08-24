Tormenta tropical Fernand se forma en el océano Atlántico

  • A P
Tormenta tropical Fernand se forma en el océano Atlántico

Imagen TropicalTidbits.

MIAMI (AP) — La tormenta tropical Fernand se formó en el Océano Atlántico el sábado, pero estaba lejos de tierra y se pronosticaba que permanecerá en mar abierto.

El Centro Nacional de Huracanes, con sede en Miami, informó que la tormenta se encontraba a unos 655 kilómetros (405 millas) al sur-sureste de Bermudas.

Lea más: ¿Nuevo ciclón en camino? Indomet vigila sistema con 80 % de probabilidad de formación

Tenía vientos máximos sostenidos de 65 km/h (40 mph) y se dirigía hacia el norte a 24 km/h (15 mph).

El Centro Nacional de Huracanes indicó que se esperaba que Fernand pasara “muy al este de Bermudas”, y no había alertas ni advertencias costeras en vigor.

Síguenos como periodiochoyrd

A P

A P

Publicaciones Relacionadas

Tormenta tropical Fernand se forma en el océano Atlántico
Tormenta tropical Fernand se forma en el océano Atlántico
24 agosto, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Construir viviendas en República Dominicana cuesta un poco menos este mes , según informe

Construir viviendas en República Dominicana cuesta un poco menos este mes , según informe

5 películas y 2 series de Netflix imperdibles este fin de semana  

5 películas y 2 series de Netflix imperdibles este fin de semana  

Los celos: sus riesgos

Los celos: sus riesgos

Siguen conciertos “Viva la patria”

Siguen conciertos “Viva la patria”

Gran dedicatoria a Marichal

Gran dedicatoria a Marichal

RD$400 millones para Agrodosa

RD$400 millones para Agrodosa

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo