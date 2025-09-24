Tormenta tropical Humberto se convierte en la octava de la temporada ciclónica

Tormenta tropical Humberto se convierte en la octava de la temporada ciclónica

El Instituto Dominicano de Meteorología informó este miércoles el desarrollo de la tormenta tropical Humberto, la octava tormenta nombrada de la actual temporada ciclónica en el Atlántico.

A las 4:35 p.m., el centro de Humberto fue localizado en la latitud 20.1° norte y longitud 54.9° oeste, a unos 885 kilómetros al este/noreste de las islas de Sotavento, en las Antillas Menores.

Características actuales

  • Desplazamiento: oeste/noroeste a 24 km/h, con posible giro hacia el noroeste en los próximos días.
  • Vientos sostenidos: 65 km/h, con ráfagas superiores.
  • Extensión de vientos: hasta 75 km desde el centro.
  • Presión mínima central: 1007 milibares.

Pronóstico Se espera que Humberto se fortalezca progresivamente en los próximos días, aunque por el momento no representa amenaza directa para República Dominicana. Las autoridades meteorológicas mantienen vigilancia constante sobre su evolución.

