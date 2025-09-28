Tormenta Tropical Imelda se desplaza hacia el norte con vientos de 65 kph

Tormenta Tropical Imelda se desplaza hacia el norte con vientos de 65 kph

La Depresión Tropical número 9 se ha intensificado y ya ha sido nombrada como Tormenta Tropical Imelda, según informó la directora del Indomet, Gloria Ceballos.

Imelda presenta vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora y se mueve hacia el norte a una velocidad de 11 kph, lo que podría generar condiciones de tormenta tropical sobre Las Bahamas en las próximas horas.

  • Lluvias intensas y ráfagas de viento en zonas costeras.
  • Posibles alteraciones en el oleaje y navegación marítima.
  • Vigilancia meteorológica activa en el Caribe occidental.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada a través de los boletines oficiales y seguir las instrucciones de los organismos de protección civil.

Lency Alcántara

Lency Alcántara

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

Publicaciones Relacionadas

Tormenta Tropical Imelda se desplaza hacia el norte con vientos de 65 kph
Tormenta Tropical Imelda se desplaza hacia el norte con vientos de 65 kph
28 septiembre, 2025
COE emite alerta verde para tres provincias por posibles inundaciones
COE emite alerta verde para tres provincias por posibles inundaciones
28 septiembre, 2025
Gobierno entrega alimentos a familias afectadas por inundaciones en San Pedro de Macorís
Gobierno entrega alimentos a familias afectadas por inundaciones en San Pedro de Macorís
28 septiembre, 2025
Lluvias recientes mejoran niveles de agua en presas de Santo Domingo, pero sequía persiste
Lluvias recientes mejoran niveles de agua en presas de Santo Domingo, pero sequía persiste
28 septiembre, 2025
#SinFiltro: Sentido común
#SinFiltro: Sentido común
28 septiembre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Natti Natasha con una gran noche en Premios Juventud

Natti Natasha con una gran noche en Premios Juventud

Soto y las camisetas populares

Soto y las camisetas populares

¡5 mil millones! Raquel Peña: “aumentaremos el apoyo al deporte”

¡5 mil millones! Raquel Peña: “aumentaremos el apoyo al deporte”

Edición impresa, sábado 27 de septiembre de 2025

Edición impresa, sábado 27 de septiembre de 2025

El apóstol del Anticristo

El apóstol del Anticristo

Una relación muy especial

Una relación muy especial

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo