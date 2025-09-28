Tormenta Tropical Imelda se desplaza hacia el norte con vientos de 65 kph

La Depresión Tropical número 9 se ha intensificado y ya ha sido nombrada como Tormenta Tropical Imelda, según informó la directora del Indomet, Gloria Ceballos.

Imelda presenta vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora y se mueve hacia el norte a una velocidad de 11 kph, lo que podría generar condiciones de tormenta tropical sobre Las Bahamas en las próximas horas.

Lluvias intensas y ráfagas de viento en zonas costeras.

Posibles alteraciones en el oleaje y navegación marítima.

Vigilancia meteorológica activa en el Caribe occidental.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada a través de los boletines oficiales y seguir las instrucciones de los organismos de protección civil.