Tormenta tropical Lorenzo: 3 advertencias y 2 posibles efectos en República Dominicana y el Caribe

El Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET) informó tormenta tropical Lorenzo en el centro del Atlántico, a unos 1,760 kilómetros de las islas de Cabo Verde, con vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora, desplazándose hacia el oeste/noroeste.

Efectos

La Indomet pronosticó aumentos de la nubosidad con aguaceros moderados a fuertes en ocasiones, tronadas y ráfagas de viento, especialmente sobre las provincias: La Vega, Monseñor Nouel, Santiago, Santiago Rodríguez, Valverde, Elías Piña, Dajabón, Azua, San Juan, Independencia y Baoruco.

Esta actividad de precipitaciones disminuirá en gran parte de la geografía nacional en las primeras horas de la noche.

Sin embargo, se descontinuaron las alertas meteorológicas emitidas anteriormente ante el riesgo de inundaciones urbanas en el Gran Santo Domingo y San Cristóbal, debido a la mejora en las condiciones del tiempo.

Advertencias

INDOMET emitió una advertencia sobre la tormenta tropical Lorenzo pero la entidad aseguró en su boletín meteorológico que el ciclón tropical «no ofrece peligro directo para el país».

«Lorenzo tiene vientos máximos sostenidos de 85 KM/H con ráfagas superiores. Se pronostican pequeños cambios en su intensidad para el día de hoy…. Por suposición geográfica seguimos atentos a la evolución y desarrollo de este sistema», señaló el boletín.