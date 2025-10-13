Durante la madrugada de hoy lunes 13 de octubre, se formó la tormenta tropical Lorenzo.

Así lo dio a conocer el Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET) a través de sus redes sociales.

La misma no representa un peligro para República Dominicana.

“Fue ubicada cerca de la latitud 14.2 norte, longitud 40.3 oeste, moviéndose hacia el noroeste a 28 km/h”, informaron.

Lee más: Se forma la tormenta tropical Juliette



La entidad prevé que disminuya su velocidad de traslación de manera gradual y que gire hacia el norte mañana martes.

“Sus vientos máximos sostenidos están cerca de 75 km/h con ráfagas más fuertes en su entorno y los de fuerza de tormenta tropical, se extienden hasta 150 fuera de su centro”, aseguraron.

Resaltaron que se esperan cambios significativos de este sistema meteorológico durante el transcurso del día.

“Sin embargo, es probable que se intensifique a mediados de esta misma semana”, concluyeron.