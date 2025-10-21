Ante la incidencia de una activa tormenta tropical Melissa en gran parte del territorio nacional, el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911 activó su Plan de Contingencia con el propósito de garantizar una respuesta coordinada a la ciudadanía.

El plan contempla la ejecución de protocolos preventivos y la asignación de recursos adicionales para fortalecer las áreas clave de la institución y asegurar la continuidad de las operaciones durante el desarrollo del fenómeno atmosférico.

En este contexto, se han supervisado directamente las labores de los principales departamentos para asegurar la disponibilidad del personal y de los equipos necesarios, lo que permite la continuidad de las operaciones y la correcta coordinación con las instituciones de respuesta.

El Sistema 911 pone a disposición del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) todos sus recursos de coordinación y videovigilancia, así como la División de Aeronaves Tripuladas a Distancia (Drones del 911). De igual forma, junto a la Comisión Militar y Policial (COMIPOL) del Ministerio de Obras Públicas, la Alcaldía del Distrito Nacional (ADN), el INTRANT y la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT), se supervisan en tiempo real las principales vías de comunicación, túneles, elevados y pasos a desnivel, con el propósito de prevenir incidentes ante las condiciones adversas.

Asimismo, se reforzaron las brigadas de soporte técnico para garantizar la operatividad de la red de radiocomunicaciones estratégicas que enlaza a las instituciones de respuesta, facilitando una comunicación continua y segura ante cualquier eventualidad.

El Sistema 911 reitera que su prioridad es la seguridad y el bienestar de la población, por lo que exhorta a los ciudadanos a seguir las recomendaciones de las autoridades competentes y mantenerse atentos a los boletines oficiales emitidos por el Instituto Dominicano de Meteorología y el Centro de Operaciones de Emergencias.

