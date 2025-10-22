La Defensa Civil Dominicana reunió este martes a todos sus directores provinciales, con la finalidad de trazar las medidas de prevención necesarias ante el posible paso de la tormenta tropical Melissa que se encuentra en aguas del mar Caribe, y por el que se declararon 21 provincias en alerta.

El encuentro estuvo encabezado por el subdirector ejecutivo del organismo naranja, Bernardo Rodríguez, quien llamó a los directores a activar los Comités de Prevención, Mitigación y Respuesta (CPMR), junto a las gobernadoras, quienes los encabezan a nivel provincial, y a los alcaldes a nivel municipal, en las localidades bajo alerta.

“Por instrucciones de nuestro director ejecutivo, Juan Salas, y siguiendo las indicaciones del gobierno central, encabezado por el presidente Luis Abinader, estamos actuando anticipadamente para salvaguardar vidas y propiedades, puesto que los pronósticos de los organismos técnico-científicos indican que el fenómeno meteorológico traerá mucha lluvia desde este miércoles al país”, dijo Rodríguez.

Informó que la Defensa Civil tiene unos 2,800 albergues disponibles a nivel nacional.

Pidió a la población que habita en zonas vulnerables verificar su centro colectivo más cercano a través de la página web de la institución (https://defensacivil.gob.do/) o en sus redes sociales, escaneando un código QR desarrollado para esos fines.

Explicó que previamente sostuvo una reunión con el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, quien puso a disposición de los organismos de respuesta a emergencias toda la capacidad del Estado, para evitar que se pierda una vida por el posible paso del fenómeno.

Así están las provincias

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó la mañana de este miércoles que mantiene ocho provincias y el Distrito Nacional en alerta roja, 11 en amarilla y cuatro en verde, debido a que la tormenta tropical Melissa se encuentra aproximadamente a unos 495 kilómetros al sur/suroeste de Puerto Príncipe (Haití), según el informe del Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET).

Indicó que el fenómeno meteorológico se mueve hacia el oeste/noroeste a unos 11 km/h y se espera que continúe reduciendo su velocidad de traslación, seguido de un giro gradual hacia el noroeste y norte/noroeste en los próximos días.

«Tiene vientos máximos sostenidos de unos 85 km/h con ráfagas superiores y se espera un fortalecimiento gradual durante los próximos días por lo que este sistema podría convertirse en huracán categoría I mañana jueves», señaló.

Provincias bajo alerta

De acuerdo con el boletín del COE, las provincias en alerta roja son:

Barahona

San Cristóbal

Santo Domingo

Distrito Nacional

San José de Ocoa

San Juan

Azua

Peravia

Pedernales

En alerta amarilla están:

La Vega

La Romana

Hato Mayor

El Seibo

San Pedro de Macorís

Sánchez Ramírez

La Altagracia

Elías Piña

Monte Plata

Independencia

En alerta verde están: