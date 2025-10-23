Tormenta tropical Melissa: ¿Cómo amaneció el país hoy?

El país amaneció bajo un cielo gris y con lluvias intermitentes tras el paso de la tormenta tropical Melissa, que durante la madrugada provocó fuertes vientos, crecidas de ríos y afectaciones en varias comunidades del territorio nacional.

El fenómeno atmosférico fue localizada a unos 485 kilómetros al suroeste de Puerto Príncipe (Haití).

En el Gran Santo Domingo, las lluvias se mantuvieron constantes desde la medianoche, provocando charcos en las principales avenidas.

La población espera que el clima mejore progresivamente en las próximas horas.

Se recuerda que el Gobierno mantendrá la suspensión de la docencia y labores en empresas hasta este viernes, con excepción del transporte de combustibles, venta de medicina y alimentos, como medida preventiva por las lluvias generadas por la tormenta Melissa, en su paso por el sur de República Dominicana.

Mientras, que el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) dijo que se mueve lentamente hacia el oeste/noroeste a unos 6 km/h.

«Se prevé que empiece a moverse hacia el noroeste y nor/noroeste y posee vientos máximos sostenidos de unos 85 km/h con ráfagas superiores y se pronostica un fortalecimiento gradual en los siguientes días», expresó.

Indicó además que en ese sentido, se recomienda a las personas abstenerse de cruzar, ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua en las provincias bajo alerta.

«Del mismo modo, en la Costa Atlántica y Caribeña se recomienda a los operadores de las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones, permanecer en puerto debido a viento, oleaje peligroso, así como también por fuertes aguaceros y tormentas eléctricas», añadieron.

«De igual forma ,en la Costa Atlántica y Caribeña se instruye a los organismos de protección civil, a tomar todas las medidas preventivas de lugar, a fin de preservar la vida de los usuarios de dicha costa, debido a probables rompientes y corrientes de resaca», exhortaron.

Así están las provincias

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene 08 provincias y al Distrito Nacional en alerta roja, aumenta 13 en amarilla y mantiene 03 en verde,

Las provincias en alerta roja son: Barahona, San Cristóbal, Santo Domingo, Distrito Nacional, San José de Ocoa, San Juan, Azúa, Peravia y Pedernales.

En alerta amarilla están: La Vega, La Romana, Hato Mayor, El Seibo, Samaná, San Pedro de Macorís, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, La Altagracia, Elías Piña, Monte Plata, Independencia y Bahoruco.

En alerta verde están: María Trinidad Sánchez, Santiago y Duarte.