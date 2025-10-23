Tormenta tropical Melissa: ¿Cómo se encuetra Pedernales, una de las provincias en alerta roja?

  • Hoy
Tormenta tropical Melissa: ¿Cómo se encuetra Pedernales, una de las provincias en alerta roja?

Pedernales. El puerto Cabo Rojo recibió este jueves el Crucero el Oasis con unos 6, 300 a bordo, a pesar de que la Empresa de Cruceros ITM no dió a conocer la llegada en medio del fenómeno atmosférico Melissa.

Según las autoridades de Turismo todo está preparado para recibir los cruceristas con las rutas y recorridos oficiales.

Sin embargo, frente a las amenazas de la tormenta tropical Melissa, los cientos de exponentes en artesanías, venta de rubros agrícola y otros servicios no se instalaron en el parque y otras zonas donde ofrecen servicio.

Entre tanto, la ITM representante de la Empresa del Muelle de Cruceros en Cabo Rojo Pedernales, no había informado oficialmente la llegada del crucero con 6,300 entre tripulantes y cruceristas.

Lee más: Melissa ya provocó la muerte de una persona y dejó heridas a otras cinco en Haití

Así están las provincias

G38SdLnXkAA8dc0

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene 08 provincias y al Distrito Nacional en alerta roja, aumenta 13 en amarilla y mantiene 03 en verde, debido a que la tormenta tropical Melissa, No. 13 de esta Temporada Ciclónica 2025, fue localizada a unos 485 kilómetros al suroeste de Puerto Príncipe (Haití).

Las provincias en alerta roja son: Barahona, San Cristóbal, Santo Domingo, Distrito Nacional, San José de Ocoa, San Juan, Azúa, Peravia y Pedernales.

En alerta amarilla están: La Vega, La Romana, Hato Mayor, El Seibo, Samaná, San Pedro de Macorís, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, La Altagracia, Elías Piña, Monte Plata, Independencia y Bahoruco.

En alerta verde están: María Trinidad Sánchez, Santiago y Duarte.

Melissa se mueve lentamente hacia el oeste/noroeste a unos 6 km/h y se prevé que empiece a moverse hacia el noroeste y nor/noroeste y posee vientos máximos sostenidos de unos 85 km/h con ráfagas superiores y se pronostica un fortalecimiento gradual en los siguientes días.

Del mismo modo, en la Costa Atlántica y Caribeña se recomienda a los operadores de las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones, permanecer en puerto debido a viento, oleaje peligroso, así como también por fuertes aguaceros y tormentas eléctricas.

De igual forma ,en la Costa Atlántica y Caribeña se instruye a los organismos de protección civil, a tomar todas las medidas preventivas de lugar, a fin de preservar la vida de los usuarios de dicha costa, debido a probables rompientes y corrientes de resaca.

Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

Tormenta tropical Melissa: ¿Cómo se encuetra Pedernales, una de las provincias en alerta roja?
Tormenta tropical Melissa: ¿Cómo se encuetra Pedernales, una de las provincias en alerta roja?
23 octubre, 2025
Melissa se fortalece: ¿Hay riesgo de muertes por inundaciones en República Dominicana y Haití?
Melissa se fortalece: ¿Hay riesgo de muertes por inundaciones en República Dominicana y Haití?
23 octubre, 2025
Tormenta Melissa: artículos esenciales que no pueden faltar en casa para estar preparados
Tormenta Melissa: artículos esenciales que no pueden faltar en casa para estar preparados
23 octubre, 2025
Tormenta Melissa ¿En qué porcentaje están las presas de República Dominicana?
Tormenta Melissa ¿En qué porcentaje están las presas de República Dominicana?
23 octubre, 2025
Melissa «ya no se aleja» de República Dominicana: pronóstico actualizado de John Morales sobre la tormenta
Melissa «ya no se aleja» de República Dominicana: pronóstico actualizado de John Morales sobre la tormenta
23 octubre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Cien años de Celia Cruz: La desoladora historia detrás del éxito ‘La vida es un carnaval’

Cien años de Celia Cruz: La desoladora historia detrás del éxito ‘La vida es un carnaval’

La destrucción creativa

La destrucción creativa

El tren que hemos tomado

El tren que hemos tomado

Desconexión representativa

Desconexión representativa

Edición Impresa, miércoles 22 de octubre de 2025

Edición Impresa, miércoles 22 de octubre de 2025

Inicia relanzamiento del turismo en Puerto Plata

Inicia relanzamiento del turismo en Puerto Plata

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo