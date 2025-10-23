Pedernales. El puerto Cabo Rojo recibió este jueves el Crucero el Oasis con unos 6, 300 a bordo, a pesar de que la Empresa de Cruceros ITM no dió a conocer la llegada en medio del fenómeno atmosférico Melissa.

Según las autoridades de Turismo todo está preparado para recibir los cruceristas con las rutas y recorridos oficiales.

Sin embargo, frente a las amenazas de la tormenta tropical Melissa, los cientos de exponentes en artesanías, venta de rubros agrícola y otros servicios no se instalaron en el parque y otras zonas donde ofrecen servicio.

Entre tanto, la ITM representante de la Empresa del Muelle de Cruceros en Cabo Rojo Pedernales, no había informado oficialmente la llegada del crucero con 6,300 entre tripulantes y cruceristas.

Lee más: Melissa ya provocó la muerte de una persona y dejó heridas a otras cinco en Haití



Así están las provincias

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene 08 provincias y al Distrito Nacional en alerta roja, aumenta 13 en amarilla y mantiene 03 en verde, debido a que la tormenta tropical Melissa, No. 13 de esta Temporada Ciclónica 2025, fue localizada a unos 485 kilómetros al suroeste de Puerto Príncipe (Haití).

Las provincias en alerta roja son: Barahona, San Cristóbal, Santo Domingo, Distrito Nacional, San José de Ocoa, San Juan, Azúa, Peravia y Pedernales.

En alerta amarilla están: La Vega, La Romana, Hato Mayor, El Seibo, Samaná, San Pedro de Macorís, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, La Altagracia, Elías Piña, Monte Plata, Independencia y Bahoruco.

En alerta verde están: María Trinidad Sánchez, Santiago y Duarte.

Melissa se mueve lentamente hacia el oeste/noroeste a unos 6 km/h y se prevé que empiece a moverse hacia el noroeste y nor/noroeste y posee vientos máximos sostenidos de unos 85 km/h con ráfagas superiores y se pronostica un fortalecimiento gradual en los siguientes días.

Del mismo modo, en la Costa Atlántica y Caribeña se recomienda a los operadores de las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones, permanecer en puerto debido a viento, oleaje peligroso, así como también por fuertes aguaceros y tormentas eléctricas.

De igual forma ,en la Costa Atlántica y Caribeña se instruye a los organismos de protección civil, a tomar todas las medidas preventivas de lugar, a fin de preservar la vida de los usuarios de dicha costa, debido a probables rompientes y corrientes de resaca.