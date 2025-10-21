Tormenta tropical Melissa está a punto de formarse: ¿representa riesgo para República Dominicana?

Una activa onda tropical en el mar Caribe, al sur de la República Dominicana, podría transformarse en las próximas horas de este martes en la tormenta tropical Melissa.

Así lo informó el meteorólogo Saddan Font Frías, del Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET), quien pronosticó que los campos nubosos asociados a este sistema generen fuertes aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento durante el transcurso de la semana en gran parte del país.

«¿Cuáles son los riesgos reales que representa esta tormenta tropical de formarse en el transcurso de la mañana o el día de hoy? A mediados de la tarde, también en la noche y madrugada del miércoles, podrían incrementarse las precipitaciones de manera significativa en forma de aguaceros fuertes con tormentas eléctricas y ráfagas de viento, especialmente sobre las provincias del litoral costero caribeño, desde La Altagracia hasta Pedernales», manifestó Font Frías.

El experto añadió que esta tormenta tropical se convertiría en la número 13 de la actual temporada ciclónica 2025.

PROVINCIASPRONÓSTICO POR LOCALIDADEST. Máx. °CT. Mín. °C
SantiagoNubes dispersas. Tarde nublada con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.33/3521/23
Puerto PlataNublados parciales. Tarde nublada con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.31/3322/24
DuarteIncrementos nubosos ocasionales. Tarde nublada con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.31/3322/24
ConstanzaNubes dispersas. Tarde nublada con aguaceros locales, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.26/2813/15
PeraviaAlgunos chubascos matutinos. Tarde nublada con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.30/3221/23
San Pedro de MacorísChubascos matutinos y tronadas aisladas. Tarde nublada con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.31/3321/23
La RomanaChubascos matutinos y tronadas aisladas. Tarde nublada con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento30/3222/24
La VegaMedio nublado. Tarde nublada con aguaceros locales, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.33/3521/23
Monseñor NouelNublados parciales. Tarde nublada con aguaceros locales, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.32/3421/23
San CristóbalAislados chubascos matutinos y tronadas. Tarde nublada con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.31/3321/23
SamanáChubascos dispersos y tronadas matutinas. Aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en la tarde.31/3322/24
Monte CristiNubes dispersas. Nublado con aguaceros y tormentas eléctricas en la tarde.33/3523/25
AzuaAlgunos chubascos matutinos. Nublados en la tarde con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.31/3321/23
San Juan Nubes dispersas. Nublado con aguaceros locales, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en la tarde.31/3318/20
BarahonaIncrementos nubosos con chubascos aislados. Tarde nublada con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.31/3321/23
La Altagracia                  Chubascos dispersos y tronadas. Nublado en la tarde con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.32/3423/25

Meteorólogos de turno: Julio Ordóñez / David Chacón.-

