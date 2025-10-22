El dirigente sindical del sector transporte, Mario Díaz, informó este martes que, debido a los efectos de la tormenta tropical Melissa, a partir de este miércoles se reducirán las unidades que estarán operando en Santo Domingo y el Distrito Nacional.

“A partir de mañana solamente saldrán a las calles un tercio de todas las unidades que se dedican a transportar pasajeros”, explicó.

Díaz dijo que esta medida se toma para proteger los vehículos, las propiedades sindicales y la seguridad de los pasajeros.

“Nosotros nos comprometemos a reincorporarnos totalmente a partir del próximo lunes… hacemos un llamado a todos los transportistas a que salvaguarden los intereses los vehículos y las propiedades de los sindicatos y de las empresas afiliadas que identifiquen lugares para guardar de manera provisional la enorme flota vehicular de transporte de pasajeros que no saldrá a prestar el servicio”, añadió.

Aseguró además que luego de que pasen los efectos más duro de la tormenta en el país los transportistas podrán reintegrarse a sus labores.

“Nos mantendremos en coordinación con todas las autoridades locales de los diferentes municipios del país y nos estamos poniendo la orden para cualquier acontecimiento y cualquier emergencia en que se requiera nuestro servicio y nuestra colaboración como sector del transporte”, concluyó.