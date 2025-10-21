El especialista de huracanes John Morales reveló este martes donde se encontrarán las peores lluvias de la tormenta tropical Melissa en el país.

“Los efectos de Melisa se esparcen por cientos de kilómetros de distancia más allá de ese centro de circulación, por lo cual, si estás cerca de Haití, eso impacta a República Dominicana, o sea, se extiende mucho más allá del centro el impacto y el lado activo es el lado este y también el cuadrante nordeste, ahí es donde se encuentran las peores lluvias de este sistema”, explicó.

Reiteró que “esto es un sistema que nos va a impactar. Esto es un sistema que trae grandes riesgos particularmente de inundación, derrumbes y deslaves”.

Anticipó además que este sistema vaya frenando en su traslación hacia el noroeste.

“Hay dos vertientes, o lo recoge una vaguada en el Atlántico que la desvía hacia Haití, hacia República Dominicana, para luego cruzar hacia el Atlántico de una forma mucho más rápida, ocurriendo pues digamos de aquí al jueves, viernes y sábado”, informó.

“La otra posibilidad es que esta vaguada no haga la conexión con Melissa y entonces Melissa pierda toda dirección, se quede estancada en las aguas de Mar Caribe próximas, diría yo, a Haití y por lo tanto genera un diluvio de gran magnitud sobre no solamente el territorio haitiano, pero el territorio nacional dominicano”, añadió.

Para provincias del sur y el oeste del país son las regiones que ustedes saben que ya el COE ha alertado por la posibilidad del impacto de Melisa.

¿Hay posibilidad de condiciones huracanadas en República Dominicana?

El meteorólogo agregó que hay “esa posibilidad no se puede descartar, pero es relativamente remota comparado con otras posibilidades”.

“La tormenta de vientos, las ráfagas dañinas, igual que la inundación del mar por la manejada ciclónica, son factores de huracanes cuando llegan específicamente a nuestras costas. si el centro de esa tormenta huracán entra en otro lugar entra en Cuba, entra en Jamaica, entra en Haití entonces no nos toca la tormenta de viento no nos toca la marejada ciclónica, pero si nos toca la inundación”, confirmó.

¿Qué se espera para los próximos días?

El Centro Nacional de Huracanes indicó que, de aquí al viernes, 250 milímetros de lluvia podrían acumularse en partes del territorio nacional dominicano, incluyendo el Gran Santo Domingo.

“Pero ellos fueron bien específicos al escribir en su boletín de que ese pronóstico de 250 mil de lluvia es desde hoy hasta el viernes”, advirtió.

“Si el huracán o tormenta tropical Melisa se mantiene estancado en las aguas cercanas y al sur de Haití entonces se prolonga el evento de lluvias hacia el fin de semana y a los 250 milímetros le sumamos más”, dijo.

Insistió en que “me mantengo firme en este pronóstico que desde el lunes difundí donde dije que el acumulado de lluvia pudiera ser de 200 a 500 milímetros de lluvia tampoco como 200, eso es en los sectores más afectados y tanto como 500 en los sectores más afectados“.

Recordó seguir las recomendaciones de las autoridades, particularmente del Centro de Operaciones de Emergencias e Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET), que son los expertos en esta materia.

Estas declaraciones fueron ofrecidas en Noticias SIN.