El subdirector de la Defensa Civil, Delfín Rodríguez, reveló este miércoles la cantidad de personas albergadas tras el paso de la tormenta tropical Melissa.

“Tenemos unas 42 personas en albergue, específicamente en lo que es Sabaneta, al igual que unas 55 personas que han sido desplazadas a casas de amigos y familiares”, explicó.

Indicó además que “en todo el territorio nacional tenemos disponibles unos 2,744 albergues para una capacidad de más de 600.000 personas y han sido dispuestos a toda la población para cualquier coordinación y necesidad, por ende, de irse, cualquier de las gobernaciones de las provincias que están alerta amarilla y alerta roja”.

Recordó que en “en el día de ayer se emitieron lo que son las alertas amarillas y rojas, que son unas 11 en amarilla y 9 en roja”.

“Hemos desplegado en todo lo que es el literal costero de República Dominicana un amplio operativo para así de esa forma llevar a las personas que se encuentran en zonas vulnerables a sitios seguros, específicamente en lo que es la cuenca de Río Yaque del Sur, en Sabaneta y en lo que es la Mesopotamia, a cargo de lo que es la directora regional nuestra y también de la gobernación, que son los que coordinan los comités de prevención, mitigación y respuesta ante desastre en esa zona”, añadió.

Enfatizó que en caso de cualquier eventualidad pueden comunicarse a la Defensa Civil al 809-472-8617 y al 911.

Inundaciones registradas

Sobre las inundaciones en parte de nuestro territorio nacional, aseguró que hasta el momento inundaciones urbanas en la noche de ayer, en la madrugada en lo que es la provincia de Pedernales y Barahona.

“Hasta el momento está todo normal, nuestras unidades continúan acuarteladas en todas las provincias y estamos prestos ahora mismo a hacer una reunión en lo que es la plena mayor de la defensa civil, al igual que en el centro de operaciones de emergencias”, concluyó.

Estas declaraciones fueron ofrecidas a Noticias SIN.