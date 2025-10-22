Tormenta tropical Melissa: ¿Cuántas personas ya han sido albergadas?

  • Hoy
Tormenta tropical Melissa: ¿Cuántas personas ya han sido albergadas?

El subdirector de la Defensa Civil, Delfín Rodríguez, reveló este miércoles la cantidad de personas albergadas tras el paso de la tormenta tropical Melissa.

“Tenemos unas 42 personas en albergue, específicamente en lo que es Sabaneta, al igual que unas 55 personas que han sido desplazadas a casas de amigos y familiares”, explicó.

Indicó además que “en todo el territorio nacional tenemos disponibles unos 2,744 albergues para una capacidad de más de 600.000 personas y han sido dispuestos a toda la población para cualquier coordinación y necesidad, por ende, de irse, cualquier de las gobernaciones de las provincias que están alerta amarilla y alerta roja”.

01

También leer: Tormenta tropical Melissa: Estas son las medidas tomadas por el ADN

Recordó que en “en el día de ayer se emitieron lo que son las alertas amarillas y rojas, que son unas 11 en amarilla y 9 en roja”.

“Hemos desplegado en todo lo que es el literal costero de República Dominicana un amplio operativo para así de esa forma llevar a las personas que se encuentran en zonas vulnerables a sitios seguros, específicamente en lo que es la cuenca de Río Yaque del Sur, en Sabaneta y en lo que es la Mesopotamia, a cargo de lo que es la directora regional nuestra y también de la gobernación, que son los que coordinan los comités de prevención, mitigación y respuesta ante desastre en esa zona”, añadió.

Enfatizó que en caso de cualquier eventualidad pueden comunicarse a la Defensa Civil al 809-472-8617 y al 911.

image 485

Inundaciones registradas

Sobre las inundaciones en parte de nuestro territorio nacional, aseguró que hasta el momento inundaciones urbanas en la noche de ayer, en la madrugada en lo que es la provincia de Pedernales y Barahona.

“Hasta el momento está todo normal, nuestras unidades continúan acuarteladas en todas las provincias y estamos prestos ahora mismo a hacer una reunión en lo que es la plena mayor de la defensa civil, al igual que en el centro de operaciones de emergencias”, concluyó.

Estas declaraciones fueron ofrecidas a Noticias SIN.

También leer: Tormenta tropical Melissa: ¿Cuántas personas ya han sido albergadas?

Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

Tormenta tropical Melissa: ¿Cuántas personas ya han sido albergadas?
Tormenta tropical Melissa: ¿Cuántas personas ya han sido albergadas?
22 octubre, 2025
Criminalidad causó desplazamiento forzoso de un millón de haitianos en 2024, según ONU
Criminalidad causó desplazamiento forzoso de un millón de haitianos en 2024, según ONU
14 enero, 2025
Crece el número de desplazados por violencia Haití
Crece el número de desplazados por violencia Haití
31 octubre, 2023
Migrantes en Nueva York esperan por albergue
Migrantes en Nueva York esperan por albergue
1 agosto, 2023
Salud instruye supervisión albergues para verificar condiciones de sanitarias
Salud instruye supervisión albergues para verificar condiciones de sanitarias
19 septiembre, 2022

Publicidad

Temas

Más leídas

Teodoro Tejada y el monorriel 

Teodoro Tejada y el monorriel 

Edición impresa, martes 21 de octubre de 2025

Edición impresa, martes 21 de octubre de 2025

Ensalada agridulce, béisbol, crisis haitiana y aires navideños

Ensalada agridulce, béisbol, crisis haitiana y aires navideños

Santo Domingo celebra la XIV Semana de la Poesía: todo lo que necesitas saber

Santo Domingo celebra la XIV Semana de la Poesía: todo lo que necesitas saber

Preso disparó e hirió a otro en Nueva York dentro de un vehículo de prisión

Preso disparó e hirió a otro en Nueva York dentro de un vehículo de prisión

Lo que el votante en Nueva York debe conocer antes elecciones 4 de noviembre

Lo que el votante en Nueva York debe conocer antes elecciones 4 de noviembre

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo